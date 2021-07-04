04 Tem 2021 - 11:46- Spor G: 04 Tem 2021 - 11:47

Büyükakın gelemedi, hediyesini gönderdi
Büyükakın gelemedi, hediyesini gönderdi mask

Kocaeli Güneşspor’un olağan genel kuruluna davet edilen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, programı olması nedeniyle genel kurula gelemedi. Başkan Nebil Uzun ve yönetimine selam göndererek başarı dileyen Tahir Büyükakın, Büyükşehir Belediyesi personeli kanalıyla hediyesini de Uzun'a takdim etti. Nebil Uzun, nazik düşüncesinden ötürü Tahir Büyükakın’a teşekkür etti.
# Kocaeli Güneşspor, Tahir Büyükakın

04 Tem 2021 - 11:46 - Spor

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