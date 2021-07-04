Büyükakın gelemedi, hediyesini gönderdi

Kocaeli Güneşspor’un olağan genel kuruluna davet edilen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, programı olması nedeniyle genel kurula gelemedi. Başkan Nebil Uzun ve yönetimine selam göndererek başarı dileyen Tahir Büyükakın, Büyükşehir Belediyesi personeli kanalıyla hediyesini de Uzun'a takdim etti. Nebil Uzun, nazik düşüncesinden ötürü Tahir Büyükakın’a teşekkür etti.