Ünlü: Genel başkanlar fitne çıkarmaya geliyor

Geçtiğimiz Çarşamba günü İzmit’te bulunan mahalle muhtarları ile bir araya gelen Milliyetçi Hareket Partisi İzmit İlçe Başkanlığı bugün de mahalle Başkanları ile bir araya geldi. Antikkapı Restoran’da kahvaltılı yapılan etkinliğe ev sahibi İzmit İlçe Başkanı Ahmet Yalçınöz’ün yanı sıra, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, İl ve İlçe Yöneticileri, Meclis Üyeleri İlker Kazan, Engin Duymaz ve partililer katıldı. Toplantıda konuşan İl Başkanı Aydın Ünlü, geçtiğimiz günlerde Kocaeli’de yaşanan Genel Başkan akımını yorumladı.

“HEPİNİZLE İFTİHAR EDİYORUM”

Toplantıda ilk konuşmayı gerçekleştiren İlçe Başkanı Ahmet Yalçınöz, “Sizler Türk millerinin yüz akışınızınız. Sizler ülkücü camianın mahallerdeki yüzlerisiniz. Zorluklara rağmen yolunuza devam ediyorsunuz. Bizler soluğu kesilenlerden olmayacağız. Birbirimize hürmet ve ne nezaket göstereceğiz. Külfetsiz nimet olmayacağı gibi hem külfete hem zahmete katlanacağız. Hiçbir Türk milletçisi günü birlik yaşayamaz. Gerçek dava adamları sabah doğup akşam ölenlerden olamaz. Hamdolsun ki biz bu kutlu davada bugün bu salonu şereflendirdiniz. Hepiniz ile iftihar ediyorum. 102 mahalle başkanıma şahsım ve partim adına teşekkür ediyorum. İzmit İlçe Başkanlığı olarak İl Başkanlığımız verdiği talimat doğrultusunda bu Pazar seçim olacak gibi mahalle başkanlarım hazırdır. 780 sandık görevlimiz bekliyor. Ne mutlu Türk’üm diyene” ifadelerini kullandı.

“GÜÇLÜ BİR MHP OLMAK İSTİYORUZ”

Yalçınöz’ün ardından konuşan İl Başkanı Aydın Ünlü, biz büyük bir aileyiz diyerek sözlerine başladı. Aralarında bazen kırgınlık olabileceklerini ifade eden Ünlü, Ülküdaşlık hukukunun her zaman olduğunu ifade etti. Ünlü konuşmasında, “Ülkücü hareketin içinde gelenler, ben Ülkücüyüm diyen bunu anlar. Biz mazerete sığınmadan 2023’te başarmak zorunda olanlardanız. Sizleri önemsiyoruz. Ben mahalle başkanıyım, benden bişi olmaz demeyin. Sizden devlet olur. Bizim içimizden kopup başka parti kuranlara inat İzmit’te başarmak zorundayız. Mahalle Başkanlarım, kendinize güvenin. Sizin arkanızda MHP var. Güçlü bir MHP istiyoruz. Bunun için 102 tane mahalle başkanı 780 tane sandık görevlisi lazım değil. Bilinçli sandık görevlileri lazım. 50 lira alacağım diyerek sandık başında olan sandık görevlileri değil” dedi.

“SİYASETİN KUYRUĞUNA TAKILMADIK”

Mahalle başkanlarına seslenen Ünlü, “Bu kadro İzmit’te başaracak olan kadro. Bunu beraberce başarmak zorundayız. Geçtiğimiz gün muhtarları topladık. 2023 yılı seçimleri muhtarların seçimi olacak. Muhtarların özlük haklarından tutun da her türlü sorunu kamuoyuna getirdik ki bir siyasi partinin lideri çıkıp muhtarlara özel kalem demeye başladı. MHP Siyaseti kuyruğuna takılmış değil, gündemi belirleyen bir siyasi parti. Pandeminin bitişi ile birlikte MHP sahadadır. Bugün aileleriniz ile birlikte buraya geldiniz. Sizin aileniz bizim ailemiz. MHP’nin başarısı için hep birlikte çalışmak zorundayız. Sosyal medya için çalışırsak hep kaybederiz. Bugün Pazar, pikniğe gidebilirsiniz ama buradasınız. Basında yokuz. Evet basında olmayalım, insanların gönlünde olalım” şeklinde konuştu.

“FİTNE ÇIKARMAYA GELİYORLAR”

Ünlü konuşmasının devamında, “Biz ülkücüyüz istedik mi başarırız. 2023’te Kocaeli’de ve İzmit’te MHP kazanacak. Sandıkları patlatacağız. Oy patlaması yapacak MHP. Tüm siyasi parti genel başkanları ip gibi dizilmiş Kocaeli’de CHP Genel başkanı. Ne var Kocaeli’de. Kocaeli, ittifağın ruhunun en güçlü olduğu il. Ülkücüler ile AKP’liler neden kavga etmiyor diye geliyor. Fitne yapmaya geliyorlar. Büyükşehir Belediyesi Başkanı kendi görevini yapıyor, AKP İl Başkanı Kendi görevini yapıyor. MHP il Başkanı kendi görevini yapıyor. Milliyetçi Hareket Partisi’nin 3 tane olan meclis üyesi sayısını 13 yapalım” dedi.

YENİ ATAMALAR

Daha sonra toplantıda yeni atanan mahalle başkanlarına, belgeleri taktim edildi. Yeni atamalar ile birlikte Alikahya Akarca Mahalle Başkanlığın Batuhan Duran, Alikahya Cumhuriyet Mahallesi Başkanlığına Eray Uğurlu, Alikahya Fatih Mahalle Başkanlığına Halil Coşkun, Tavşantepe Mahalle Başkanlığında Niyazi Açıkgöz, Körfez Mahalle Başkanı Gürkan Demir, Topçular Mahalle Başkanı Abdullah Yakşı, Çubukluosmaniye Kadın Kolları Başkanlığına Nurcan Bulut, Yeşilova Kadın Kolları Başkanlığında Melisa Bayar atandı.