Türk Büro-Sen istişare için bir araya geldi

Birliği oldukça önemseyen Türk Büro-Sen Kocaeli Şubesi geçtiğimiz gün SEKA Park Maide Restoran’dan ilçe temsilcileri ile bir araya geldi. Şube Başkanı Cihat Çoban ev sahipliğinde yapılan buluşmaya, Başkan yardımcıları Bahattin Aksakal, İlknur Yiğit, Nursel Durmaz, Ender Kılıçaslan, Erhan Seviger ile birlikte Gebze İlçe Temsilcisi Volkan Çakır, Körfez İlçe Temsilcisi Nevzat Topsakal, Derince İlçe Temsilcisi Himmet Apa, Başiskele İlçe Temsilcisi Eyüp Altuntaş, Kartepe İlçe Temsilcisi Hayati Özdemir, Karamürsel İlçe Temsilcisi Hanifi Oğuş, Dilovası İlçe Temsilcisi Yusuf Sevimli katıldı

ÇALIŞMALARA START VERDİLER

Kovid 19 yasaklarının Temmuz ayında kalkması ile birlikte çalışmalarına yeniden başlayan Sendika toplantıda önceki dönem yöneticilerine da yer verdi. Geçmiş dönem yönetiminde bulunan Şenol Koza, Sendika Temsilcisi Samet Kersu, Sendika İşyeri Temsilcisi Erdoğan Bağcılar'da katılarak sendikada yönetiminin hep yanında olarak destek vereceklerini ifade ettiler. Ayrıca toplantıda yer alan ve sendikanın her çalışmasına katkı gösteren Salih İlkkılıç'a da katılımlarından dolayı teşekkür ettiler.

AMAÇ HER KURUMDA YETKİ ALMAK

Toplantıda sendikanın tanımı ve amacı, İlçe temsilcilerinin çalışmaları sendikaların var oluşundaki yerleri anlatıldı. Başkan Cihat Çoban daha sonra Türk Büro-Sen Kocaeli Şubesi’nin son seçiminden sonra yapılan çalışmaları sonucunda güzel gelişmelerin olduğunu anlattı. Çoban ayrıca Türk Büro-Sen Kocaeli Şubesi'nin üye sayısının yüzde yüz arttırıldığı hedeflerinin her kurumda yetkiyi almak olduğunu dile getirdi.