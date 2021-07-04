Deva Gebze'nin mutlu günü

Deva Partisi Gebze İlçe Yöneticisi Semih Saraçoğlu ile Canan Öztürk, Gebze Toprak Havuzbaşı'nda gerçekleşen düğün ile hayatlarını birleştirdiler. Çok sayıda davetlinin katıldığı düğünde Gebze İlçe Başkanı Kemal Memiş, eşi ve ilçe yöneticileri katıldı. Deva Gebze, Saraçoğlu'nu yalnız bırakmadı.