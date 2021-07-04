04 Tem 2021 - 15:03- Gündem G: 04 Tem 2021 - 15:06

Kocaeli Valiliği'nden kuvvetli yağış uyarısı

Kocaeli Valiliği akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenen kuvvetli yağış nedeniyle yazılı bir uyarıda bulundu.
Kocaeli Valiliği'nden kuvvetli yağış uyarısı mask

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre; Bugün 04.07.2021 Pazar günü 19.00’a kadar Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel yağışların devam edeceği bildirilmiştir. Meydana gelebilecek; Sel, Su Baskını, Yıldırım, Ulaşımda Aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

04 Tem 2021 - 15:03 - Gündem

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