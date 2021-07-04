Kocaeli Valiliği'nden kuvvetli yağış uyarısı

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre; Bugün 04.07.2021 Pazar günü 19.00’a kadar Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel yağışların devam edeceği bildirilmiştir. Meydana gelebilecek; Sel, Su Baskını, Yıldırım, Ulaşımda Aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."