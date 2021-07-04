Koronavirüs geçirenlere şaşırtan mesaj

Covid-19 hastalığını geçiren ve birinci doz BioNTech aşısını olan vatandaşlara, Bakanlık tarafından gönderilen kısa mesaj (SMS) ile ikinci doz randevularının iptal edildiği duyuruldu. Vatandaşlara gönderilen söz konusu kısa mesajda ise, “Covid-19 hastalığı geçirenler için tek doz BioNTech aşısının yeterli olacağına dair Bilim Kurulu kararı gereğince ikinci doz aşı randevunuz iptal edilmiştir” ifadeleri yer aldı.