04 Tem 2021 - 15:10- Gündem G: 04 Tem 2021 - 15:12

Koronavirüs geçirenlere şaşırtan mesaj

Covid-19 ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığınca başlatılan aşılama kampanyası hızla sürüyor. Bu kapsamda Covid-19’u geçiren ve bir doz BioNTech aşısı olan vatandaşlara, ikinci doz randevularının iptal edildiğine dair SMS gönderildi.
Koronavirüs geçirenlere şaşırtan mesaj mask

Covid-19 hastalığını geçiren ve birinci doz BioNTech aşısını olan vatandaşlara, Bakanlık tarafından gönderilen kısa mesaj (SMS) ile ikinci doz randevularının iptal edildiği duyuruldu. Vatandaşlara gönderilen söz konusu kısa mesajda ise, “Covid-19 hastalığı geçirenler için tek doz BioNTech aşısının yeterli olacağına dair Bilim Kurulu kararı gereğince ikinci doz aşı randevunuz iptal edilmiştir” ifadeleri yer aldı. 
# covid-19

04 Tem 2021 - 15:10 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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Cennet - Bir kaç hafta sonra gelin ikinci dozu yapın diyecekler.. örnek Sinovac aşı övmek için kırk atanlar şimdi korumuyor üçüncü dozu biontek yaptırın diye tv lerde dimeç veriyor!

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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