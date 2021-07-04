‘Tosuncuk'un ilk ifadesi ortaya çıktı

Kurucusu olduğu Çiftlik Bank üzerinden binlerce kişiyi dolandırdıktan sonra yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranan ‘Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, geçtiğimiz perşembe günü Brezilya'da teslim oldu.

ÇELİK YELEK GİYDİRİLDİ

Türkiye'ye getirilen “Çiftlik Bank” davası sanığı Mehmet Aydın, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemelerine devam ediliyor. Henüz ifade işlemleri başlamayan Mehmet Aydın’a uçaktan indirilmeden önce güvenlik gerekçesiyle çelik yelek giydirildiği öğrenildi.

BORCU KADAR ALACAĞI VAR İDDİASI

Mehmet Aydın’ın yanında götürdüğü birçok belgeyi emniyete teslim ettiği öğrenilirken, teslim ettiği belgelerle soruşturma dosyasındaki belgelerin karşılaştırılacağı belirtildi. Resmi sorgusuna henüz başlanmadığı öğrenilen Mehmet Aydın’ın ön görüşmesinde borçlarını ödeyeceğini söylediği iddia edildi. Mehmet Aydın’ın ayrıca, borcu kadar alacakları olduğunu, borcunun büyük bir bölümünü ödediğini söylediği iddia edildi.

Ailesiyle sorun yaşadığı için teslim olduğunu öne süren Mehmet Aydın, yurt dışında çevresinde de zorluklar çıkarıldığını iddia etti. Öte yandan, teslim edilen belgelerin incelenmesinin tamamlanmasının ardından Mehmet Aydın’ın resmi sorgusunun alınmasına başlanacağı öğrenildi.

AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Mehmet Aydın’ın avukatları Fatih Kuş, Şehmus Uluç ve Burcu Elüstü ise bugün öğle saatlerinde Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gelerek müvekkilleriyle görüşme yaptı.

Çıkışta gazetecilerin sorularına yanıt veren Fatih Kuş, Mehmet Aydın’ın aile baskısı nedeniyle teslim olduğu iddialarını yalanladı: Yok öyle bir şey. Kendisi daha ifade vermedi. İfade vermeden herhangi bir açıklama yapmayacağız. Aydın’ın elinde mağdurların listesi olduğu şeklinde çıkan haberlerle ilgili olarak ise “Henüz ifade vermedi, ifadesinde hepsine açıklık getirecek zaten. Sonrasında basın açıklaması yapacağız” dedi.