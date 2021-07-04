Azerbaycan Dayanışma Şöleni gerçekleşti

Kocaeli Azerbaycan Haydar Aliyev Kültür Evi Derneği ve T.C. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum İlişkileri Genel Müdürlüğü ortaklığı ile yapılan Azerbaycan Dayanışma Şöleni, bugün Leyla Atakan Kültür Merkezi Şefik Postalcı Konferans salonunda yapıldı. Dün yapılan “Ermenistan Diasporası’nın İftiralarına Cevap Projesi” söyleyişilerinin ardından bugün yapılan dayanışma etkinliğine Kocaeli Vali Yardımcısı Ekrem Çalık, İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Nurettin Bulu, İYİ Parti İl Başkan Yardımcısı Yasemin Met, GİMAZDER Başkanı Hüseyin Veliyev, AZERKAD Başkanı Belkıs Yakıcı, İYİ Parti Dış Türkler ve Türk Dünyası Komisyonu Başkanı İbrahim Demirtaş, Kocaeli Rumeli Türkleri Dernek Başkanı Recep Altıntip ve kısıtlı sayıda davetli katıldı

“ÇIKAR İLİŞKİSİ OLMAYAN TEK DEVLET İLİŞKİSİ”

Toplantıda katılımcılara seslenen Kocaeli Azerbaycan Haydar Aliyev Kültür Evi Derneği Başkanı Bilal Dündar hazırladıkları projeye dört elle sarıldıklarını ifade etti. Pandemi nedeni ile kalabalık toplantı yapamadıklarını ifade eden Dündar, “Dünyada tek bir Azerbaycan tek bir Türkiye var. Başka yoktur. Devletlerarası ilişkiler çıkara dayalıdır. Tarihe baktığımızda çıkar ilişkisi olmayan devlet ilişkisine Türkiye ve Azerbaycan’ı gösterebiliriz. Çanakkale Savaşında kardeş ülkenin işgal edilmemesi için canlarını veren Azerbeycanlı gençler var” dedi.

“KOCAELİ DAHİL, KATLİAM YAPMADIKLARI YER YOK”

Derneğin 2004’te kurulduğu ifade Dernek Başkanı Bilal Dündar, “50 yıldır Kocaeli’de yaşan emekli bir öğretmen olarak söylüyorum. Kocaeli her zaman destek oldu. Bu ana kadar gururla, fedakarlığımızla, cebimizden kısarak başarılı çalışmalar yaptık. Seka Park’ta belediyemizin desteği ile içinde müze olan bir dernek binamız oldu. Azerbaycan’ın 1989 itibaren soykırım yaptığını belirleyen resimler var. Kocaeli de dahil olmak üzere katliam yapmadıkları yer yok. Bunların felsefesinde en iyi Türk ölü Türk’tür felsefesi var” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE YANIMIZDA DİM DİK DURDU”

Sözlerinde devam eden Başkan Dündar, “Geçtiğimiz sene projemizin gerçekleşmesinin üzerinden 12 saat sonra hareket başladı. Kaybettiğimiz toprakları geri aldık. Türkiye’de bu süreçte yanımızda dimdik durdu. Bu süreçte Milletvekillerimiz, Belediye Başkanlarımız siyasi partilerimiz geldi. Süreç hakkında bilgi verdi. Büyükşehir Belediye Meclisinde konuşma hakkımın olmamasına rağmen meclis üyelerinin onayı ile burada kısa bir konuşma yaptım” şeklinde konuştu

“ÜMİT BİRLİĞİMİZ TÜRK BİRLİĞİDİR”

Dündar, “İzmit Belediyesi ile bir protokol yaptın. İçinde şehit Polat Haşimov’un büstünün bulunduğu bir park olacak. Türkiye, Azerbaycan’ın yanında olmasaydı dürüst olmak lazım bu başarı olmazdı. Bizim askerlerimiz Türk askerleri yetiştirdi. Birlik beraberlik adına önemli . Türk Dünyasının eninde sonunda buluşması lazım. İslam Birliği dedik olmadık. Terör örgütlerine, Yunanistan’ın İsrail’in yanında olan islam ülkeleri var. Bu olmadı. Bizim ümit birliğimiz Türk Birliğidir. Dikenli gül bahçesindeyiz. Dikenler batıyor. Dikenleri ayıkladıktan sonra güller mutlu edecektir” dedi.

“BÜYÜK KATLİAMLAR YAPTILAR”

Ardından kürsüye çıkan Kocaeli Vali Yardımcısı Ekrem Çalık, “Başkanınız konuyu çok güzel toparladı. 19 yy. başlayarak Türk dünya üzerine büyük bir çöküş var. Osmanlı’nın nasıl parçalandığı, Çanakkale’de düşmanı yenmemize rağmen Türklerin nasıl mağlup sayıldığını gördük. Bizim özgüvenimizi de yitirdiler. Özgeçmişimizi de bilerek damarlarımızdaki asil kandan güç alıp geleceğe bakmalıyız. Tarihin başlangıcından itibaren olan bir milletiz. Ermeniler Osmanlı devleti koruyup kollamış. Kurtuluş savaşı sırasında ermeni çeteleri büyük katliamlar yaptı. Rus ordusu işgal ordusu ama katliam yapmamış. Rus ordusu çekildikten sonra silahları alan Ermeni çeteleri katliamlar yapmış. PKK terör örgütünün omurgalığını da bunlar yapıyor” ifadelerini kullandı.