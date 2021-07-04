04 Tem 2021 - 15:33- Gündem G: 04 Tem 2021 - 15:34

Behma Zıktalaslı vefat etti
Behma Zıktalaslı vefat etti mask

İzmit Karabaş Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi adresinde ikamet eden Halk Eğitim Müdürlüğü öğretmenliğinden emekli Behma Zıktalaslı (61) geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. 2 çocuk annesi olan Behma Zıktalaslı’nın cenazesi 5 Temmuz Pazartesi günü Yeni Cuma Camiinde öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verilecek.
# çocuk, eğitim

04 Tem 2021 - 15:33 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.258.117 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Azerbaycan Dayanışma Şöleni gerçekleşti mask
Azerbaycan Dayanışma Şöleni gerçekleşti
Damlar’da çalışmalar sürüyor mask
Damlar’da çalışmalar sürüyor
Bir buçuk asırlık binada eğitim görüp  ilk konserlerine çıktılar mask
Bir buçuk asırlık binada eğitim görüp  ilk konserlerine çıktılar
Deneyap atölye odaları düzenlenme işi yaptırılacak mask
Deneyap atölye odaları düzenlenme işi yaptırılacak
Radar tabanlı uyarı sistemi satın alınacak mask
Radar tabanlı uyarı sistemi satın alınacak
Vaka sayıları açıklandı! Dikkat çeken artış... mask
Vaka sayıları açıklandı! Dikkat çeken artış...
Anket Kocaelispor'un yeni sezon formalarını nasıl buldunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL