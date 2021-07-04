Behma Zıktalaslı vefat etti

İzmit Karabaş Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi adresinde ikamet eden Halk Eğitim Müdürlüğü öğretmenliğinden emekli Behma Zıktalaslı (61) geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. 2 çocuk annesi olan Behma Zıktalaslı’nın cenazesi 5 Temmuz Pazartesi günü Yeni Cuma Camiinde öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verilecek.