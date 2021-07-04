Fahri Kayadibi hayatını kaybetti

Kocaeli eski İl Müftüsü, din eğitimi uzmanı ve gazetemiz yazarı Prof. Fahri Kayadibi 73 yaşında hayatını kaybetti. Kahramanmaraş’ta ikamet eden Kayadibi’nin cenazesi yarın Kahramanmaraş Ulucamii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazından memleketi Kahramanmaraş’a toprağa verilecektir.

Gazetemiz olarak merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz…

FAHRİ KAYADİBİ KİMDİR?

1947’de Kahramanmaraş'ın Süleymanlı Nahiyesinde doğdu. İlkokulu doğduğu yerde bitirdi (1958). Daha sonra Kahramanmaraş İmam-Hatip Okulunu bitirdi (1967). Akabinde Kahramanmaraş Öğretmen Okulu fark derslerini verdi. Ardından İstanbul Pertevniyal Lisesini bitirdi. İlk görevine Göksun İlçesinde Vaiz olarak başladı (1967). Daha sonra İstanbul Yüksek İslam Enstitüsünü bitirdi (1971). Yüksek öğrenimi esnasında özel olarak Arapça, Tefsir, Hadis ve Fransızca dersleri aldı. Yurtdışı görevi esnasında Goethe Enstitüsü Alman Dili Bölümünü bitirdi (1985). Sırasıyla Demirköy, Muratlı ve Yalova Merkez Vaizliklerinde bulundu. Çorlu'ya Müftü olarak atandı (1974). Duesseldorf Başkonsolosluğu Sosyal Yardımcısı oldu (1976). Dörtyol Müftülüğünde bulundu (1979). 1979-1983 yılları arasında Kahramanmaraş İl Müftülüğü yaptı. 1984-1987 yıllarında Zürih Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Müşavirliği'nde bulundu. 1987'de Başkanlık Vaizliğine atandı. 05.10.1987 tarihinde Kocaeli İl Müftüsü oldu. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Yüksek Lisans ve doktorasını tamamladı. 1995'te Din Eğitimi Ana Bilim Dalında doçent oldu. 10.09.1998 tarihinde Manisa İl Müftülüğüne atandı. Oradan da İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyeliğine atandı. 02.03.2001 tarihinde profesör oldu. Halen İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı ve Dekan Yardımcısı görevlerinden sonra aynı fakülteye dekan olarak atandı. Çeşitli konularda yayınlanmış kitapları ve makaleleri vardır. Arapça, Almanca, Fransızca ve az Farsça bilmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.