04 Tem 2021 - 17:27- Gündem G: 04 Tem 2021 - 17:29

Karamürsel’in düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı

Karamürsel’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Tören de konuşma yapan Başkan Yıldırım, “Şehitlerimiz kanıyla sulanan bu topraklarda huzur ve refah içerisinde yaşayan bizler, onlara layık birer insan olacağız” dedi
Karamürsel’in düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı mask
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Karamürsel’in düşman işgalinden kurtuluşu yıl dönümü münasebetiyle tören düzenlendi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uyularak yapılan tören, Karamürsel’e adını da veren ilk Türk amirali Karamürsel Alp, mezarı başında anıldı. Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı.

PROTOKOL KATILDI

Düzenlenen törene Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, İlçe Jandarma Komutanı Burhan Demir, İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Tırpan, siyasi partilerin ilçe başkanları, STK temsilcileri, meclis üyeleri, okul müdürleri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

“SİZLERE LAYIK İNSAN OLACAĞIZ”

Kurtuluş Savaşı'nda Karamürsel halkının büyük kahramanlıklar gösterdiğini belirten Başkan Yıldırım ‘İlçemizin işgali esnasında düşmanın mermisine, süngüsüne göğsünü siper eden, Karamürsel’in kurtulduğu günü göremeyen şehitlerimiz, kahramanlarımıza Allah rahmet etsin. Bugün kanınızla sulanan bu topraklarda huzur ve refah içerisinde yaşayan bizler, sizlere layık birer insan olacağımıza söz veriyoruz’ ifadesini kullandı. Karamürsel Yelken Kulübü’nün sporcuları tören boyunca yaptığı gösterileri renkli görüntülere sahne oldu.
# Okul, koronavirüs

04 Tem 2021 - 17:27 - Gündem

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