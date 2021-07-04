Karamürsel’in düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı

Karamürsel’in düşman işgalinden kurtuluşu yıl dönümü münasebetiyle tören düzenlendi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uyularak yapılan tören, Karamürsel’e adını da veren ilk Türk amirali Karamürsel Alp, mezarı başında anıldı. Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı.
PROTOKOL KATILDI
Düzenlenen törene Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, İlçe Jandarma Komutanı Burhan Demir, İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Tırpan, siyasi partilerin ilçe başkanları, STK temsilcileri, meclis üyeleri, okul müdürleri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
“SİZLERE LAYIK İNSAN OLACAĞIZ”
Kurtuluş Savaşı'nda Karamürsel halkının büyük kahramanlıklar gösterdiğini belirten Başkan Yıldırım ‘İlçemizin işgali esnasında düşmanın mermisine, süngüsüne göğsünü siper eden, Karamürsel’in kurtulduğu günü göremeyen şehitlerimiz, kahramanlarımıza Allah rahmet etsin. Bugün kanınızla sulanan bu topraklarda huzur ve refah içerisinde yaşayan bizler, sizlere layık birer insan olacağımıza söz veriyoruz’ ifadesini kullandı. Karamürsel Yelken Kulübü’nün sporcuları tören boyunca yaptığı gösterileri renkli görüntülere sahne oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.