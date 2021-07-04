Kamerun Milli Mandjeck Kocaelispor’da

Dış transfer çalışmalarına devam eden Kocaelispor, Kamerun Milli Takımı’nda forma giyen ön libero Georges Constant Mandjeck ile anlaşma sağladı. Futbolcu ile sağlık kontrolünden sonra resmi sözleşme imzalanacak.
CONSTANT MANDJECK KİMDİR?
33 yaşında. Kamerun Douala doğumlu. Ön libero dışında stoperde de oynayabiliyor. Kamerun Milli Takımı ile 47 kez sahaya çıktı. Ülkemizde Kayseri Erciyesspor’da da 36 maça çıktı. Son olarak Belçika’nın Beveren takımında forma giydi. Sparta Prag, Maccabi Haifa, Metz, Auxerre, Rennes, Stuttgart ve Kaiserslautern’de oynadığı takımlar. Mandjeck, Fransa Ligue 1’de 92, Ligue 2’de 54, Bungesliga 2’de de 41 maça çıktı. Mandjeck, Kocaelispor’un 10. transferi oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.