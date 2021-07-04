04 Tem 2021 - 21:09- Spor G: 04 Tem 2021 - 21:11

Kamerun Milli Mandjeck Kocaelispor’da
Kamerun Milli Mandjeck Kocaelispor’da mask

Dış transfer çalışmalarına devam eden Kocaelispor, Kamerun Milli Takımı’nda forma giyen ön libero Georges Constant Mandjeck ile anlaşma sağladı. Futbolcu ile sağlık kontrolünden sonra resmi sözleşme imzalanacak.

CONSTANT MANDJECK KİMDİR?

33 yaşında. Kamerun Douala doğumlu. Ön libero dışında stoperde de oynayabiliyor. Kamerun Milli Takımı ile 47 kez sahaya çıktı. Ülkemizde Kayseri Erciyesspor’da da 36 maça çıktı. Son olarak Belçika’nın Beveren takımında forma giydi. Sparta Prag, Maccabi Haifa, Metz, Auxerre, Rennes, Stuttgart ve Kaiserslautern’de oynadığı takımlar. Mandjeck, Fransa Ligue 1’de 92, Ligue 2’de 54, Bungesliga 2’de de 41 maça çıktı. Mandjeck, Kocaelispor’un 10. transferi oldu.  
# Kocaelispor, sağlık

04 Tem 2021 - 21:09 - Spor

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