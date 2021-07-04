41 Burda AVM’de mini eğitim fuarı

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS kapsamında 6 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçlarını 30 Haziran'da açıkladı. Bakanlık tarafından açıklanan 2021 LGS tercih ve yerleştirme kılavuzuna göre, lise tercihleri yarından itibaren başlayacak. Kocaeli’nin en eski medya ajanslarından olan Mon Medya eğitim sektöründeki okulları İzmit’in en yoğun bölgelerinden biri olan 41 AVM’de bir araya getirdi. Kocaeli’nin en prestijli okullarından olan Yahya Kaptan Koleji, Teknokent Koleji, Açı Koleji, American Life ve Just English Mon Medya tarafından yapılan organizasyon ile 41 Burda AVM avlusunda okulları hakkında velilere ve öğrencilere bilgi verdi.

AÇI KOLEJİ DERİNCE

Öğrencilerin ve velilerin en iyi tercihleri yapabilmeleri için açılan stantlarda öğrenci ve veliler okul yetkililerinden bilgi aldı. 2 Temmuz’da kurulan stantlar 3 gün boyunca vatandaşları bilgilendirdi. Önümüzdeki eğitim öğretim yılında Kocaeli’de eğitim vermeye başlayacak olan Açı Koleji Okul Koordinatörü Sibel Özer, açılışa özel yüzde 20 indirim kampanyaları olduğunu ifade etti. Derince 60 Evler’de bulunan okul sadece lise alanında hizmet verecek. 120 kişilik kontenjan ile lise eğitimine başlayacak butik okulda 12 kişilik sınıflarda eğitim verilecek.

TEKNOKENT KOLEJİ

Kentimizin en yenilikçi meslek liselerinden olan Teknokent Koleji Kocaeli Şubesinden Kadir Yağız okullarının özel bir meslek lisesi olduğunu ifade etti. Devlet destekli bir özel okul olan Teknokent Koleji’nde sadece materyal ücreti talep ediliyor. İlginin yoğun olduğu stantta velilerin çocuklarını artık meslek liselerine yönlendirdiği gözlemlendi.

YAHYA KAPTAN KOLEJİ

Anaokul, İlkokul ve Ortaokul alanında hizmet veren Yahya Kaptan Koleji de alanda stand bulunduran eğitim kurumları arsında yer aldı. Okul yetkilisi Gökhan Karamanoğlu kurumlarında iki yabancı dil eğitimi verdiklerini ifade ederek okulda aynı zamanda robotik kod eğitimi verdiklerini söyledi. Kalabalık sınıfları bünyesinde bulunmayan okul 12 ve 14 kişilik sınıflarda eğitim veriyor.

JUST ENGLİSH

Etkinliğin ilk gününden alanda bilgilendirme yapan Just English yabancı dil kursu, yabancı dil öğrenmek ve yabancı dilini geliştirmek isteyen kişilere önemli fırsatlar sunuyor. Yeni eğitim öğretim yılı öncesi yabancı dil öğrenmek isteyenlere stantta bilgiler verdiklerini ifade eden Eğitim Koordinatörü Mert Kağan Yangılkayan, MEB tarafından belirlenen asgari 140 saat dil eğitimi yeterince önemli olduğunu söyleyerek kurumlarının en yüksek ders saati olan 160 saat ders verdiğini vurguladu. Stantta aynı zamanda yapılan çekiliş sonrası şanslı kişilere bir kur yabancı dil eğitimi verilecek.

AMERİCAN LİFE

Kocaeli’de toplam 5 şubesi bulunan American Life Yabancı Dil Kursu da alanda kendilerine ayrılan yerde stant kurdu. Hava muhalefetine rağmen standa olan ilgiden oldukça memnın olduklarını ifade eden Eğitimci Tolga Kürem yeni eğitim öğretim yılı öncesi bu tür etkinliklerin önemine vurgu yaptı.