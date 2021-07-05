05 Tem 2021 - 09:52- Gündem G: 05 Tem 2021 - 09:55

Deneyap atölye odaları düzenlenme işi yaptırılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Deneyap atölye odaları düzenlenme işi yaptırılacak
Deneyap atölye odaları düzenlenme işi yaptırılacak mask

İZMİT ULUSLARARASI GENÇLİK MERKEZİ VE GEBZE GENÇLİK MERKEZİ DENEYAP ATÖLYE ODALARI DÜZENLENMESİ İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

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05 Tem 2021 - 09:52 - Gündem

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