Kocaeli İli Çayırova ilçesi Akse Mahallesi 2157 ada 10 parsel 3.900 m² yüzölçümlü ana taşınmaz üzerinde 6863 / 390000 arsa paylı C Blok 3. Kat. 15 nolu Çatı arası piyesli daire vasıflı taşınmazdır. Tam hisselidir.
05 Tem 2021 - 09:54- Gündem Güncelleme: 05 Tem 2021 - 09:57
Çayırova Akse'de 3+1 117 m² dubleks daire icradan satılık
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Çayırova Akse'de 3+1 117 m² dubleks daire icradan satılık
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.