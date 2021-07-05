Hürriyet, “Sanat Akademimiz çok ses getirecek”

İzmit’in Kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında dünyaca ünlü keman virtüözü ve bestekâr Prof. Dr. Cihat Aşkın, İzmitlilere unutulmayacak bir akşam yaşattı. Prof. Dr. Cihat Aşkın ve Aşkın Ensemble, Dede Efendi’den Türk Valsleri’ne, Mozart’tan Anadolu ezgilerine kadar geniş bir repertuar hazırlayarak İzmitlilere müzik ziyafeti verdi. Dakikalarca ayakta alkışlanan konser sonrası ise İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet ile Cihat Aşkın açıklamalarda bulundu.

ÖNCÜLÜK ETMEYE ÇALIŞIYORUZ

Sözlerine İzmit’ Kurtuluşunun 100. Yıldönümü kutlayarak başlayan başkan Hürriyet, “İzmit’imizin Kurtuluşunun 100. Yıldönümü itibariyle Kent Meydanı’nda Prof. Dr. Cihat Aşkın’ın muhteşem sahnesiyle beraber İzmit’e klasik müziği sevdirmek istedik. Vatandaşlarımızla birlikte güzel bir akşam geçirdik. Her şeyden önemlisi bu kentin sanata bakışı, sanata verdiği önem bizim için çok kıymetli. Biz de sanatın her dalında öncülük etmeye çalışıyoruz, liderlik etmeye çalışıyoruz”



BANA DA SÜRPRİZ OLDU

“Yakın zamanda hayata geçirdiğimiz ve yakında açılışını gerçekleştireceğimiz Sanat Akademisi çalışmamızı da Cihat Aşkın’ın önderliğinde gerçekleştiriyoruz. Cihat Aşkın’ın önderliğinde bir yetenek taraması da gerçekleştirdik. Burada tespit edilen yetenekli çocuklarımızdan iki tanesinin sahne performansını izledik. Bana da sürpriz oldu. Çalışmamızın meyvelerini topluyor olmak bizim için o kadar keyifli ki. Demek ki doğru bir iş yapmışız. Alanında uzman insanlarla çalıştığımızda gerçekten muhteşem işler ortaya çıkıyor. Sanat Akademi’miz çok ses getirecek. Bu anlamda emeği olan Kültür Müdürlüğü’müze, değerli başkan yardımcılarımıza ve tabi ki Prof. Dr. Cihat Aşkın’a ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini noktaladı.



SANATA BAKIŞLARI TÜM TÜRKİYE’YE ÖRNEK

“Özellikle pandemi süresince hiçbir imkân bulamayan değerli müzisyen kardeşlerimizin katılımıyla Aşkın Ensemble olarak pandemiden sonra ilk defa konser verme şansına eriştik” diyerek sözlerine başlayan Prof. Dr. Cihat Aşkın, “Bu konserin verilmesini sağlayan sevgili İzmit Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet’e ve Kültür Müdürlüğüne çok teşekkür ediyorum. Zira onların sanata bakış açısı, kültüre olan katkısı sadece İzmit değil, tüm Türkiye için örnek. Klasik müzik etkinliği altında hem batı klasik müziğini hem de Türk klasik müzik eserlerini seslendirerek İzmit’in 100. Kurtuluş yıldönümünü kutladık” dedi.



EN BÜYÜK MUTLULUK

Prof. Dr. Aşkın, “Bir müddet önce İzmit Belediyemizin açmış olduğu İzmit Belediyesi Sanat Akademisi’ne kabul edilen 11 ve 13 yaşlarındaki gençlerimiz de ilk konserlerini verdi. Bundan daha büyük mutluluk ne olabilir. Özellikle İzmitli çocukların böyle orkestralar eşliğinde konserler vererek önce İzmit’e sonra bütün Türkiye’ye ve sonra bütün Dünya’ya açılmalarının önünü bu gece başlatmış olduk. İzmit Belediyesi Sanat Akademi’mizin destekleriyle bundan sonra bu çalışmalarımız sürecektir. İzmitlilere ve İzmit dışından gelen sevgili seyircilerimize en içten teşekkürlerimi sunuyor, Gülümse İzmit diyorum”



İZMİT’İN POTANSİYELİ ÇOK BÜYÜK

“Bir müddet önce İzmit Belediyemizin açmış olduğu İzmit Belediyesi Sanat Akademisi bünyesinde yetenek taramaları başlattık. İlgi sadece İzmit’ten değildi. Yalova’dan, Adapazarı’ndan hatta İstanbul’dan soranlar oldu. Buradan aldığımız kuvvetle Türkiye’nin her yerinde ulusal bir bilinç uyandırdık. İzmit Belediyesinin öncü olduğu bu çalışma bence çok önemli. İzmit’in potansiyeli çok büyük. Burada binlerce yıllık kültürün üzerinde yaşıyoruz. Bu gençler Sanat Akademisi’ne devam ederek bu kentin kültür belleğini oluşturacaklar. Bu kenti bütün dünyaya tanıtacaklar. Bütün İzmitlileri bu potansiyele destek olmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.



ANNESİ RAHAT UYUSUN KIZI BAŞARILI OLACAK

Cihat Aşkın, “Yetenek taramalarında benim unutamadığım bir olay var. Keman çalan bir kızımız uzun süredir bu sınavlara girmek için çalışıyor ama maalesef annesi çok hasta. Annesi kızına, ‘Sakın çalışmayı bırakma. O sınavda çok iyi çalacaksın ve o akademiye gireceksin’ vasiyetini veriyor. Ama maalesef sınavdan bir gün önce annemizi kaybediyoruz. Kızımız annesinin vasiyetini tutuyor ve cenazenin kaldırılacağı gün yetenek taramasına katılmak için bizden izin istiyor. Biz kendisine, ‘Sen acılısın, bugün gelme daha sonra biz seni sınav yapalım’ dedik. Kızımız annesinin hatırı için sınava girmek istedi ve cenaze töreninden önce sınava geldi. Başarılı bir sınav verdi. Ve şimdi akademimizin üyesi. Annesi rahat uyusun, kızı akademimizde çok başarılı olacak” dedi.