Kocaeli İli Gebze İlçesi Cumaköy K. / Köyiçi mevkii 180 ada 5 parsel 50,06 m2 yüzölçümlü Mağaza nitelikli taşınmazdır. Bilirkişi Raporuna Göre: Taşınmaz; Kocaeli İli Gebze İlçesi Cumaköy mahallesi 3303 sokak no: 3 'dır.bina zemin ve 1 normal kattan oluşmaktadır.
05 Tem 2021 - 10:04- Gündem Güncelleme: 05 Tem 2021 - 10:07
Gebze Cumaköy'de 50 m² dükkan icradan satılık
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Gebze Cumaköy'de 50 m² dükkan icradan satılık
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.