05 Tem 2021 - 10:04- Gündem G: 05 Tem 2021 - 10:07

Gebze Cumaköy'de 50 m² dükkan icradan satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Gebze Cumaköy'de 50 m² dükkan icradan satılık
Gebze Cumaköy'de 50 m² dükkan icradan satılık mask

Kocaeli İli Gebze İlçesi Cumaköy K. / Köyiçi mevkii 180 ada 5 parsel 50,06 m2 yüzölçümlü Mağaza nitelikli taşınmazdır. Bilirkişi Raporuna Göre: Taşınmaz; Kocaeli İli Gebze İlçesi Cumaköy mahallesi 3303 sokak no: 3 'dır.bina zemin ve 1 normal kattan oluşmaktadır.

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# Sokak

05 Tem 2021 - 10:04 - Gündem

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