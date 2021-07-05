05 Tem 2021 - 10:18- Gündem G: 05 Tem 2021 - 10:20

Başkan Aygün, iki yıllık süreci değerlendirdi

İki yıllık süreçte yapılan çalışmaları değerlendiren Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Derince’mize kalıcı eserler kazandırmaya devam ediyoruz" dedi.
Başkan Aygün, iki yıllık süreci değerlendirdi mask

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, Mehmet Akif Yılmaz, Sami Çakır ve İlçe Başkanı Koray Merdan ile bir araya geldiği toplantıda, iki yıllık süreçte yapılan çalışmalar değerlendirildi. İlçe halkına söz verilen 41 projenin yüzde 66'lık kısmının tamamlandığının ifade edildiği toplantıda, yapılacak olan projeler görüşüldü. Tek amaçlarının Derince’ye hizmet olduğunu belirten Başkan Aygün, "Milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediyemiz ve bizler hep birlikte çalışarak Derince’mize kalıcı eserler kazandırmaya devam ediyoruz" dedi.
# Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün

05 Tem 2021 - 10:18 - Gündem

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