Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, Mehmet Akif Yılmaz, Sami Çakır ve İlçe Başkanı Koray Merdan ile bir araya geldiği toplantıda, iki yıllık süreçte yapılan çalışmalar değerlendirildi. İlçe halkına söz verilen 41 projenin yüzde 66'lık kısmının tamamlandığının ifade edildiği toplantıda, yapılacak olan projeler görüşüldü. Tek amaçlarının Derince’ye hizmet olduğunu belirten Başkan Aygün, "Milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediyemiz ve bizler hep birlikte çalışarak Derince’mize kalıcı eserler kazandırmaya devam ediyoruz" dedi.
05 Tem 2021 - 10:18- Gündem Güncelleme: 05 Tem 2021 - 10:20
Başkan Aygün, iki yıllık süreci değerlendirdi
İki yıllık süreçte yapılan çalışmaları değerlendiren Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Derince’mize kalıcı eserler kazandırmaya devam ediyoruz" dedi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.