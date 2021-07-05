05 Tem 2021 - 10:36- Gündem G: 05 Tem 2021 - 10:38

Yaşam Bahçesi’nin  duvarları renkleniyor

İzmit Belediyesinin vatandaşlara nefes alabileceği bir ortam hazırlamak amacıyla hayata geçirdiği Ekolojik Yaşam Bahçesi’nin her köşesi sanatla süsleniyor

Yaşam Bahçesi’nin  duvarları renkleniyor mask

Vatandaşlara doyasıya vakit geçirecekleri sosyal alan kazandırmak amacıyla hayata geçirdiği Ekolojik Yaşam Bahçesi’nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri bir yandan Yaşam Bahçesi’nde peyzaj düzenlemelerini sürdürürken bir yandan da alanda bulunan ahşap oturma gruplarını boyayarak estetik bir görünüme kavuşturuyor. 


DUVARLAR BOYANIYOR

Çalışmaların soluksuz devam ettiği Ekolojik Yaşam Bahçesi’nde duvarlar baharın sıcak ve canlı renkleriyle bezeniyor. Ekolojik Yaşam Bahçesi’nde bulunan binada çalışma yapan ekipler mavi, yeşil, turuncu ve sarı renk detaylarıyla dış cephe duvarları boyayarak daha doğal bir hale getirdi. Bahçe duvarlarını ise ünlü boyama sanatçısı Ecaterina Nicolau’nun sihirli parmaklarına bırakan İzmit Belediyesi ortaya çıkan muazzam görüntüyle takdirleri topluyor. 
# İzmit belediyesi, Bahçe
# İZMİT BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
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05 Tem 2021 - 10:36 Kocaeli/ İzmit- Gündem

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