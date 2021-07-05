Yaşam Bahçesi’nin  duvarları renkleniyor

Vatandaşlara doyasıya vakit geçirecekleri sosyal alan kazandırmak amacıyla hayata geçirdiği Ekolojik Yaşam Bahçesi’nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri bir yandan Yaşam Bahçesi’nde peyzaj düzenlemelerini sürdürürken bir yandan da alanda bulunan ahşap oturma gruplarını boyayarak estetik bir görünüme kavuşturuyor.
DUVARLAR BOYANIYOR
Çalışmaların soluksuz devam ettiği Ekolojik Yaşam Bahçesi’nde duvarlar baharın sıcak ve canlı renkleriyle bezeniyor. Ekolojik Yaşam Bahçesi’nde bulunan binada çalışma yapan ekipler mavi, yeşil, turuncu ve sarı renk detaylarıyla dış cephe duvarları boyayarak daha doğal bir hale getirdi. Bahçe duvarlarını ise ünlü boyama sanatçısı Ecaterina Nicolau’nun sihirli parmaklarına bırakan İzmit Belediyesi ortaya çıkan muazzam görüntüyle takdirleri topluyor.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.