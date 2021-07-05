Bir saat boyunca kurtarılmayı beklediler

Olay, İzmit Karabaş Mahallesi Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinde bulunan yaya üstgeçidinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hüseyin Uluçtekin, Sedat Çaglayan isimli iki genç, üst geçitten inmek için engelli asansörünü kullanmak istedi. İki gencin bindikleri asansörün arızalanması sebebi ile mahsur kaldı. Asansörün hareket etmediğini gören gençler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İTFAİYE EKİPLERİ OKSİJENSİZ KALMALARINI ÖNLEDİ
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, asansörde mahsur kalan gençleri, iki kat arasında mahsur kalmaları sebebi ile kurtaramadı. Daha sonra itfaiye ekipleri durumu asansörden sorumlu firmaya bildirdi. Firma yetkilisi gelmesini bekleyen itfaiye ekipleri, mahsur kalan gençlerin oksijensiz kalmasını önlemek amacı ile elleri ile asansörün kapısını bir saat boyunca açık tutmaya çalıştı. Daha sonra olay yerine gelen asansör firması yetkilisi, asansörü tekrar çalıştırdı. Daha sonra iki genç asansörden çıktı.
“NEFESSİZ KALDIK, ÖLÜYORDUK AZ KALSIN”
Bir saat boyunca kurtarılmayı beklediklerini söyleyen Hüseyin Uluçtekin, “Biz tam aşağı iniyorduk tam ortada bir anda ses geldi. Kapı açıldı ve asansör durdu. Daha sonra itfaiyeyi aradık, beklemeye başladık. Nefessiz kaldık, ölüyorduk az kalsın. İtfaiyeye teşekkür ediyoruz” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Ayhan - tiplere bak birde özgür laik atatürk gençliği aşagı inerken asansöre binmişler vah zavallılar.çok yaşlılar
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.