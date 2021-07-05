05 Tem 2021 - 10:55- Gündem G: 05 Tem 2021 - 10:58

Kiracılar dikkat! Zam oranı belli oldu
Kiracılar dikkat! Zam oranı belli oldu mask

2018 yılından beri kira artışı 12 aylık TÜFE ortalamaları üzerinden hesaplanıyor. TÜİK'in açıkladığı haziran ayı enflasyon verilerine göre 12 aylık TÜFE ortalaması yüzde 14,55 oldu. Böylece temmuzda kiralara en fazla %14,55 oranında zam yapılabilecek. İşte kiraya göre fiyat artışları. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla kiralara yapılacak zam oranı da belli oldu. Önceden ÜFE baz alınarak yapılan kira artış hesaplamaları, 2018 yılından beri 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ortalamaları üzerinden hesaplanıyor.

KİRA ARTIŞ ORANI %14,55 OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, haziranda TÜFE %1,94 artarken yıllık bazda ise %17,53 oldu. Haziranda 12 aylık TÜFE ise %14,55 oldu. Buna göre, temmuzda kiralara TÜFE üzerinden yapılacak tavan artış oranı %14,55 oldu.

HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Mevcut kira bedeli: 1.000 lira
Zam oranı: %14,55
Zam bedeli: 145 lira
Zamlı kira bedeli: 1.145 lira

KİRAYA GÖRE ARTIŞ ORANLARI

Eski kira: 1.100 lira - Yeni kira: 1.260 lira

Eski kira: 1.200 lira - Yeni kira: 1.374 lira

Eski kira: 1.300 lira - Yeni kira: 1.489 lira

Eski kira: 1.400 lira - Yeni kira: 1.603 lira

Eski kira: 1.500 lira - Yeni kira: 1.718 lira

Eski kira: 1.600 lira - Yeni kira: 1.832 lira

Eski kira: 1.700 lira - Yeni kira: 1.947 lira

Eski kira: 1.800 lira - Yeni kira: 2.061 lira

Eski kira: 1.900 lira - Yeni kira: 2.176 lira

Eski kira: 2.000 lira - Yeni kira: 2.291 lira

05 Tem 2021 - 10:55 - Gündem

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