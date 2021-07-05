05 Tem 2021 - 11:00- Siyaset G: 05 Tem 2021 - 11:03

Meclis üyesinden küfürlü paylaşım

Kartepe Belediyesi bağımsız meclis üyesi Fedai Yazıcı, sosyal medyadan yaptığı küfürlü paylaşımlarla kamuoyunun tepkisine neden oldu.

Meclis üyesinden küfürlü paylaşım mask

31 Mart seçimlerinde İYİ Parti’den Kartepe Belediyesi meclis üyesi seçilen daha sonra istifa ederek bağımsız olarak devam eden Fedai Yazıcı dün yaptığı sosyal medya açıklamaları ile kamuoyunun tepkisine neden oldu. Bir ev basma olayından bahseden Yazıcı’nın küfürlü paylaşımlarında kimi kastettiği bilinmiyor.

“İTİBAR ETMEYİN”

Kamuoyundan gelen tepkiler nedeni ile tekrar bir paylaşımda bulunan Yazıcı, “Facebook geceden beri yok benim adıma yapılan paylaşımlara itibar etmeyin” dedi.

 
# Fedai Yazıcı, İyi Parti

05 Tem 2021 - 11:00 Kocaeli/ Kartepe- Siyaset

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