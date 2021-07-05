Meclis üyesinden küfürlü paylaşım

31 Mart seçimlerinde İYİ Parti’den Kartepe Belediyesi meclis üyesi seçilen daha sonra istifa ederek bağımsız olarak devam eden Fedai Yazıcı dün yaptığı sosyal medya açıklamaları ile kamuoyunun tepkisine neden oldu. Bir ev basma olayından bahseden Yazıcı’nın küfürlü paylaşımlarında kimi kastettiği bilinmiyor.

“İTİBAR ETMEYİN”

Kamuoyundan gelen tepkiler nedeni ile tekrar bir paylaşımda bulunan Yazıcı, “Facebook geceden beri yok benim adıma yapılan paylaşımlara itibar etmeyin” dedi.