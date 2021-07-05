Meclis üyesinden küfürlü paylaşım

31 Mart seçimlerinde İYİ Parti’den Kartepe Belediyesi meclis üyesi seçilen daha sonra istifa ederek bağımsız olarak devam eden Fedai Yazıcı dün yaptığı sosyal medya açıklamaları ile kamuoyunun tepkisine neden oldu. Bir ev basma olayından bahseden Yazıcı’nın küfürlü paylaşımlarında kimi kastettiği bilinmiyor.
“İTİBAR ETMEYİN”
Kamuoyundan gelen tepkiler nedeni ile tekrar bir paylaşımda bulunan Yazıcı, “Facebook geceden beri yok benim adıma yapılan paylaşımlara itibar etmeyin” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.