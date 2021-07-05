Şehir Kulübü lansmanını yaptı

Kocaeli’de belli bir kariyer seviyesine ulaşmış, nitelikli ve faydalı zaman geçirmek isteyen insanların bir araya gelebileceği bir platform kuruldu Şehir Kulübü, Emexotel’de havuz başı lansmanı ile üyeleriyle bir araya gelen şehrin yeni kulübü sekiz kişinin bir araya gelmesi ile birlikte kuruldu. Üyelerine şehrin merkezinde, doğa ile iç içe bir ortamda, çeşitli etkinliklerle bir araya gelmeyi vaad eden Şehir Kulübü, Kocaeli’nin birçok mekanı bünyesinde bulunduran Emexotel bünyesinde hizmet vermekte ve sosyal hayata farklı bir bakış açısı kazandırıyor. Gerçekleşen havuz başı lansman gecesine Emexotel Genel Koordinatörü ve Şehir Kulübü Kurucu Başkanı Cihan Emeksiz lansman gecesinde gerçekleştirdiği konuşmasında kulübün hedeflerine ve yapılacak olan etkinliklere değindi.

ETKİNLİKLERLE İLGİLİ İPUCUNU VERDİ

Pandemi ile mücadelede girilen yeni dönemle güzel bir akşam olduğuna değinen otelin Genel Koordinatörü Cihan Emeksiz pandemi nedeniyle uzun zamandır bir etkinlik için hazırlanamadığını ve bugün yaşanılan koşuşturmayı özlediğini dile getirdi. Emexotel Genel Koordinatörü önümüzde ki günlerde Şehir Kulübünün yapacağını etkinliklerle ilgili ipucunu “Bomba gibi etkinlikler yaptık, şimdi ise daha iyilerini yapacağız. Şehir Kulübü için ‘Şehrin geleceğini tasarlıyor’ diyoruz.” ifadeleriyle verdi.