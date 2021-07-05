05 Tem 2021 - 11:26- Spor G: 05 Tem 2021 - 11:29

Büyükşehir Kağıtsporlu Judoculardan tarihi başarı  

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtsporlu gençler Judoda madalyalara ambargo koydu

Büyükşehir Kağıtsporlu Judoculardan tarihi başarı   mask

Türkiye’nin en büyük amatör spor kulübü olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un judocuları Milli takım seçmelerinde büyük bir başarıya imza attı. Ankara’ da düzenlenen Türkiye Judo Şampiyonası niteliği taşıyan, Gençler ve Ümitler Judo Milli Takım Seçme müsabakalarında Büyükşehir Kağıtspor’un sporcuları 9 birincilik, 6 ikincilik ve 13 üçüncülük ile toplamda 28 derece alarak uzun yıllar konuşulacak bir başarı elde etti. Başarılı sporcular elde ettikleri sonuçlar ile ay yıldızlı judogi ile uluslararası arenada mücadele edecekler.

 

KAĞITSPORLU SPORCULAR KENDİ ARALARINDA FİNAL OYNADILAR

Ankara’ da düzenlenen Ümitler ve Gençler Türkiye milli takım seçmelerinde mücadele eden kağıtsporlu sporcular 9 birincilik elde ederken mavi beyazlı kulüpten birçok sporcu finalde kendi aralarında mücadele ettiler.

GENÇLERDEN 8 MADALYA

Seçmelerde Gençler kategorisinde mücadele eden Büyükşehir Kağıtspor’lu sporculardan 48 Kg’da Merve Azak, 48 Kg’da Çağla Serdar,60 Kg’da Uluer Göç birinci, 52 Kg’da Ayşenur Sülün ikinci, 57 Kg Ayşenur Tunca üçüncü, 57 Kg Ayşenur Budak üçüncü 63 Kg Beyza nur Yıldıztekin üçüncü, 73 Kg Hamza Akpınar üçüncü olarak milli takım forması için isimlerini listeye yazdırdılar.

 

ÜMİTLERDEN 20 MADALYA

Seçmelerde Gençler kategorisinde mücadele eden Büyükşehir Kağıtsporlu sporculardan 44 Kg’da Z. Betül Sarıkaya, 50 Kg’da Berkay Aydın, 55 Kg’da Ali Bozkurt, 66 Kg’da Emre Karaduman, 90 Kg’da Atilla Dinç, 52 Kg’da Yaren Kömürcü, 73 Kg’da Erman Güneş birinci oldu. 73 Kg’da Seydi Güneş, 44 Kg’da Nurten Doğrusoy, 55 Kg’da Hilmi Mucık, 52 Kg’da Necla Şeker, 55 Kg’da Caner Fidan, 55 Kg’da Abdulsamet Çakır ikinci olurken,50 Kg’da Beytullah Gemici, 44 Kg’da Şeymanur Yıldız, 48 Kg’da Elif Kırt,57 Kg’da Helin Kaydu,63 Kg’da Zehranur Kaya, 60 Kg’da Samet Kaydu ve 60 Kg’da Enes Çakan üçüncü olarak milli takım için isimlerini listeye yazdırdılar.
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05 Tem 2021 - 11:26 Kocaeli- Spor

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