Toyota ödül aldı  

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, gerçekleştirdiği üretim ve ihracat rakamlarıyla ülke ekonomisine katma değer sağlamaya istikrarlı bir şekilde devam ediyor. 2021 yılında da başarılarını sürdüren Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) tarafından İhracat Kategorisi’nde ödüle layık görüldü. 2020 yılında 30. Kuruluş yıldönümünü kutlayan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, geçtiğimiz aylarda da OİB tarafından verilen Platin İhracat Ödülü’ne de layık görülmüştü.