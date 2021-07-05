Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, gerçekleştirdiği üretim ve ihracat rakamlarıyla ülke ekonomisine katma değer sağlamaya istikrarlı bir şekilde devam ediyor. 2021 yılında da başarılarını sürdüren Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) tarafından İhracat Kategorisi’nde ödüle layık görüldü. 2020 yılında 30. Kuruluş yıldönümünü kutlayan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, geçtiğimiz aylarda da OİB tarafından verilen Platin İhracat Ödülü’ne de layık görülmüştü.
05 Tem 2021 - 16:03- Ekonomi Güncelleme: 05 Tem 2021 - 16:04
Toyota ödül aldı
Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, gerçekleştirdiği üretim ve ihracat rakamlarıyla ülke ekonomisine katma değer sağlamaya istikrarlı bir şekilde devam...
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.