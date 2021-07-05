Sporda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalıştayı ses getirdi

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi’nin HeForShe Hareketi ve Tüpraş’ın desteğiyle yürütülen Fenerbahçe Spor Kulübü iş birliği kapsamında düzenlenen Sporda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalıştayı, çeşitli spor kurumu temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti. Spor ekosisteminin öncü isimlerini bir araya getiren bu çalıştayda katılımcılar, sporda kadınların liderliği ve spor yönetiminde toplumsal cinsiyet eşitliği, sporda kadınlara yatırım ve spor medyasında toplumsal cinsiyet eşitliği stratejik alanları çerçevesinde gerçekleşen oturumlarda toplumsal cinsiyet eşitliği faaliyetleriyle ilgili kurumlarında yaşadıkları deneyimlerini, ve ihtiyaçlarını tartıştı.

VARBANOVA KONUŞMA YAPTI

Çalıştay, BM Kadın Birimi Türkiye Ülke Direktörü Asya Varbanova’nın açılış konuşmasıyla başladı. BM Kadın Birimi’nin toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için spor ekosistemi ile iş birliği yapması konusundaki vizyonuna değinen Varbanova şöyle konuştu: “Spor, dünyadaki tüm toplumlarda ve kültürlerde varlığını sürdüren köklü toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin, stadyumların ve spor salonlarının çok ötesinde hissedilen faydalarıyla ele alınmasında hayati bir role ve potansiyele sahiptir. “Nesiller Boyu Eşitlik için Spor”, toplumsal cinsiyet eşitliğini sporda ve spor aracılığıyla gerçeğe dönüştürmek için tüm spor ekosisteminin gücünü harekete geçiriyor. Türkiye'de Fenerbahçe Spor Kulübü ile bu ilkelerin pratikte nasıl uygulanacağı konusunda diğer spor organizasyonlarına örnek olabilecek özgün ve başarılı bir işbirliğimiz var."