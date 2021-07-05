05 Tem 2021 - 16:04- Spor G: 05 Tem 2021 - 16:05

Mehmet Bağlı da gitti
Mehmet Bağlı da gitti mask

3.Lig temsilcimiz Belediye Derincespor’da Mehmet Bağlı ile de yollar ayrıldı. Açıklamada “Teşekkürler Mehmet Bağlı. Tecrübeli futbolcumuz Mehmet Bağlı ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz” denildi.

05 Tem 2021 - 16:04 - Spor

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