Mehmet Bağlı da gitti

3.Lig temsilcimiz Belediye Derincespor’da Mehmet Bağlı ile de yollar ayrıldı. Açıklamada “Teşekkürler Mehmet Bağlı. Tecrübeli futbolcumuz Mehmet Bağlı ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz” denildi.