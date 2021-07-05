Geçmiş olsun Hakan Höbek

Darıca Gençlerbirliği’nin Sağlık Sponsoru Merkez Hastanesi ve Merkez Prime Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Höbek, kaza geçirdi. Darıca GB Kulübü başkanı Arif Gülen, Höbek için geçmiş olsun mesajı yayınladı. Gülen “Hakan hocamızın geçirdiği kaza sebebiyle geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” dedi.