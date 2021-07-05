Geleceğin yıldız adayı dev adamları aranıyor

Basketbolda deplasmanlı liglerde gençlerle devam eden Darıca Gençler Birliği Kulübü, seçme yapacak. Darıca GB 5-18 yaş grubu basketbolcu adayları için kayıtlar başladı. Pandemi süresi sonrasında yeniden hareketlenen salon sporlarında hayli iddialı olan ve salon sıkıntısı da bulunmayan Darıca yönetimi, kayıtlar için özel telefon da tahsis etti. Buna göre başvuru telefonu şu: -538 472 72 74…