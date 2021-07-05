05 Tem 2021 - 16:05- Siyaset G: 05 Tem 2021 - 16:06

Tarhan ve CHP’li heyetten Sakarya’ya çıkarma  

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan ve beraberindeki CHP Genel Başkan Yardımcıları, Parti Meclisi Üyeleri ve Milletvekillerinden oluşan 40 kişilik heyet, Sakarya’da 2 gün boyunca esnaf ve vatandaşı dinledi

Tarhan ve CHP’li heyetten Sakarya’ya çıkarma   mask

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan’ın da aralarında olduğu, CHP Genel Başkan Yardımcıları, Parti Meclisi Üyeleri ve Milletvekillerinden oluşan 40 kişilik heyet Sakarya’ya adeta çıkartma yaptı. 2 gün süren ziyaret programında CHP heyeti mahalle mahalle gezerek vatandaşla bir araya geldi. Arifiye Mahallesi’ne gerçekleştirdiği ziyarette halkın yoğun ilgisiyle karşılanan Tahsin Tarhan, esnaf ziyaretlerinde bulundu, sokaktaki vatandaşın derdini dinledi.

TANK PALET’İN ÖNÜNDE AÇIKLAMA

Tarhan, hiç vakit kaybetmeden Adapazarı-İstanbul treni ile AdaRay konusunda kendisine ulaşan şikayetlere ilişkin soruları TBMM Başkanlığına sunduğu önerge ile Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun cevaplamasını istedi. CHP heyeti, mahalle ziyaretlerinin ardından Tank Palet Fabrikası önünde basın açıklaması yaptı ve Tank Palet Fabrikası’nın satışı ile ilgili sorularını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sordu. Heyet 18 ayda üretilme vaadi verilen yerli ve milli tankın aradan 30 ay geçmesine rağmen halen üretilmediğine dikkat çekti.
# cumhurbaşkanı, chp, tahsin tarhan
# CUMHURİYET HALK PARTİSİ İLE İLİŞKİLİ:
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05 Tem 2021 - 16:05 - Siyaset

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