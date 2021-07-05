Gülen, ‘En güzel Gülen Adam’ı unutmadı

Türk sinemasının usta sanatçısı Kemal Sunal ölüm yıldönümünde yurt çapında anıldı. Bu anmaya Darıca G.B. Kulüp Başkanı Arif Gülen de katıldı. Gülen kulübün resmi sayfasından anma mesajı yayınladı ve çok sayıda beğeni aldı.