05 Tem 2021 - 16:05- Siyaset G: 05 Tem 2021 - 16:07

AKP’nin eski Kadın Kolları’ndan yeni yönetime ziyaret

AKP Karamürsel önceki dönem kadın kolları yönetimi, göreve atanan yeni İlçe Kadın Kolları Başkanı Mevlüde Şahin ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundular

AKP’nin eski Kadın Kolları’ndan yeni yönetime ziyaret mask

AKP Karamürsel İlçe Kadın Kolları Başkanı Mevlüde Şahin ve yönetimine, geçmiş dönem Kadın Kolları yöneticileri hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Gerçekleştirilen ziyaretten memnuniyetini dile getiren İlçe Kadın Kolları Başkanı Mevlüde Şahin, “Bu bir bayrak yarışı, sizler bayrağı en iyi şekilde taşıyarak bizlere teslim ettiniz, bizler de bundan sonra bu bayrağı daha ileriye taşımak için gayret göstereceğiz. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar tüm ekibimiz ile birlikte durmadan yorulmadan ilk günkü aşkla çalışıyoruz ve bu aşk ile çalışmaya devam edeceğiz inşallah. Hedefimiz ve niyetimiz belli, 2023 yılına kadar canla başla çalışacağız” dedi.
# Kadın, AKP
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05 Tem 2021 - 16:05 Kocaeli/ Karamürsel- Siyaset

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