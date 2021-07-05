AKP Karamürsel İlçe Kadın Kolları Başkanı Mevlüde Şahin ve yönetimine, geçmiş dönem Kadın Kolları yöneticileri hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Gerçekleştirilen ziyaretten memnuniyetini dile getiren İlçe Kadın Kolları Başkanı Mevlüde Şahin, “Bu bir bayrak yarışı, sizler bayrağı en iyi şekilde taşıyarak bizlere teslim ettiniz, bizler de bundan sonra bu bayrağı daha ileriye taşımak için gayret göstereceğiz. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar tüm ekibimiz ile birlikte durmadan yorulmadan ilk günkü aşkla çalışıyoruz ve bu aşk ile çalışmaya devam edeceğiz inşallah. Hedefimiz ve niyetimiz belli, 2023 yılına kadar canla başla çalışacağız” dedi.
AKP’nin eski Kadın Kolları’ndan yeni yönetime ziyaret
AKP Karamürsel önceki dönem kadın kolları yönetimi, göreve atanan yeni İlçe Kadın Kolları Başkanı Mevlüde Şahin ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundular
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05 Tem 2021 - 16:05 Kocaeli/ Karamürsel- Siyaset Yazdır
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.