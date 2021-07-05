Karamürsel’den Aydın’a teşekkür

Karamürselspor, BAL’da sezonu tamamlarken, umutlarını gelecek yıla bıraktı. Çilimli Belediyespor ile Düzce’de oynanan final niteliğindeki maçta çıkan olaylar can sıkmıştı. Karamürselspor Kulübü yönetimi “Oynanan karşılaşmada çıkan olayların yatıştırılmasında canla başla mücadele eden, yanımızdaki duruşuyla bize güç veren KASKF Genel Başkanı Murat Aydın ve tüm yönetimine camiamız adına teşekkür ederiz” denildi.