05 Tem 2021 - 16:06- Spor G: 05 Tem 2021 - 16:07

Karamürsel’den Aydın’a teşekkür
Karamürsel’den Aydın’a teşekkür mask

Karamürselspor, BAL’da sezonu tamamlarken, umutlarını gelecek yıla bıraktı. Çilimli Belediyespor ile Düzce’de oynanan final niteliğindeki maçta çıkan olaylar can sıkmıştı. Karamürselspor Kulübü yönetimi “Oynanan karşılaşmada çıkan olayların yatıştırılmasında canla başla mücadele eden, yanımızdaki duruşuyla bize güç veren KASKF Genel Başkanı Murat Aydın ve tüm yönetimine camiamız adına teşekkür ederiz” denildi.

05 Tem 2021 - 16:06 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.229.945 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Geleceğin yıldız adayı dev adamları aranıyor mask
Geleceğin yıldız adayı dev adamları aranıyor
Mehmet Bağlı da gitti mask
Mehmet Bağlı da gitti
Geçmiş olsun Hakan Höbek mask
Geçmiş olsun Hakan Höbek
Sporda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalıştayı ses getirdi mask
Sporda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalıştayı ses getirdi
Merve de ‘Sultan’ oldu İhsaniye yıldız doldu ! mask
Merve de ‘Sultan’ oldu İhsaniye yıldız doldu !
Hızlı kilo vermenin zararlarına dikkat!   mask
Hızlı kilo vermenin zararlarına dikkat!  
Anket Kocaelispor'un yeni sezon formalarını nasıl buldunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL