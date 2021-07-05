Kandıralılar Derneği ziyaretlerini sürdürüyor  

Kocaeli Kandıralılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emekli Dz. Kd. Albay Ali Kocatürk ve 2000-2002 Dönemi Başkanı Sanayici Günay Gülcü ve Denetim Kurulu Başkanı Ahsen Okyar, Yönetim Kuruluna seçilen Mimar Mücahit Küçükcici’yi Fuar İçi’ndeki makamında ziyaret etti. Ziyarete KBB’de görev yapan Kandıralı Elektrik Müh. Mehmet Uğur Kan ile İnşaat Müh. Orhan Başhan da katıldı. Mücahit Küçükcici’den sonra 2016-2018 Dönemi Kocaeli Kandıralılar Derneği’nin 12. Başkanı Prof. Dr. Mehmet Bayrak ziyaret edildi. Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim üyesi olan Prof. Dr. Bayrak çalışmaları ile ilgili bilgi verdi.