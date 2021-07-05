Kocaeli Kandıralılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emekli Dz. Kd. Albay Ali Kocatürk ve 2000-2002 Dönemi Başkanı Sanayici Günay Gülcü ve Denetim Kurulu Başkanı Ahsen Okyar, Yönetim Kuruluna seçilen Mimar Mücahit Küçükcici’yi Fuar İçi’ndeki makamında ziyaret etti. Ziyarete KBB’de görev yapan Kandıralı Elektrik Müh. Mehmet Uğur Kan ile İnşaat Müh. Orhan Başhan da katıldı. Mücahit Küçükcici’den sonra 2016-2018 Dönemi Kocaeli Kandıralılar Derneği’nin 12. Başkanı Prof. Dr. Mehmet Bayrak ziyaret edildi. Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim üyesi olan Prof. Dr. Bayrak çalışmaları ile ilgili bilgi verdi.
05 Tem 2021 - 16:06- Gündem Güncelleme: 05 Tem 2021 - 16:08
Kandıralılar Derneği ziyaretlerini sürdürüyor
Ali Kocatürk başkanlığındaki Kocaeli Kandıralılar Derneği yöneticileri ziyaretlerini sürdürüyor.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.