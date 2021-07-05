05 Tem 2021 - 16:07- Gündem G: 05 Tem 2021 - 16:09

Aydınlar Ocağı’nda görev dağılımı tamam  

Kocaeli Aydınlar Ocağı Başkanı Süleyman Pekin, 19. Olağan Kongresi’nde belirlenen yeni yönetim kuruluyla ilk toplantısını yaparak görev dağılımını tamamladı  

Aydınlar Ocağı’nda görev dağılımı tamam   mask

Geçtiğimiz günlerde 19. Olağan Kongresi’ni gerçekleştiren 36 yıllık Kocaeli Aydınlar Ocağı, 2023’e kadar temsil edecek yeni yönetim kuruluyla ilk toplantısını yaparak görev dağılımını belirledi. Geçen dönemki ekibin korunduğu ve tayin, iş durumu gibi sebeplerden il dışına çıkanların yenilerle takviye edildiği Genel Kurul sonrasında ilk toplantı Av. Gürkan Uysal, Doç. Serkan Irmak, İrfan Memiş ve Salih Işık gibi yeni isimlerle kaynaşma amacıyla yemekli olarak düzenlendi. Toplantıya Z kuşağından KAO üyelerini temsilen Şevval Gönenli (17) ile Yavuz Selim Işık (15) da katıldı. Toplantıda 14 kişilik Yönetim Kurulu 7 görev birimi üzerinden ikişerli olarak vazifelendirildi. Ardından Şevval Gönenli için doğum günü sürprizi yapıldı.

GÖREV DAĞILIMI

·         Başkanlık: Süleyman PEKİN (Eğitimci-Yazar), Gürkan UYSAL (Avukat-Yazar)

·         İdarî İşler: İdris TÜRKTEN (Emekli, Editör-Yazar), Şeref GÖNENLİ (Avukat, Değerleme Uzmanı)

·         Malî İşler: Hikmet BALTACI (Isıtma-Soğutma Sistemleri Uzmanı), A. Kadir TİRYAKİ (Mühendis-Sigortacı)

·         Eğitim ve AR-GE: Tekin YEKEN (Mühendis - Öğretim Üyesi), T. Serkan IRMAK (Mühendis - Öğretim Üyesi)

·         Sosyo-Kültürel Faaliyetler: İrfan MEMİŞ (Sosyolog-Yönetici), Salih IŞIK (Kaptan-Yönetici)

·         Medya ve Tanıtım: Fazıl TAŞ (Emlakçı-İşletmeci), Nail BAKİ (Projeci - İş İnsanı)

·         Dış İlişkiler ve Örgütlenme: Yasin DÜKMEN (Aktivist-Sigortacı), Alpay ÇETİN ( Memur-Mühendis)

# eğitim, Memur

05 Tem 2021 - 16:07 Kocaeli- Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.229.945 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Aydınlar Ocağı’nda görev dağılımı tamam   mask
Aydınlar Ocağı’nda görev dağılımı tamam  
Kandıralılar Derneği ziyaretlerini sürdürüyor   mask
Kandıralılar Derneği ziyaretlerini sürdürüyor  
Minikler “Mahallemde Şenlik Var” ile eğleniyor mask
Minikler “Mahallemde Şenlik Var” ile eğleniyor
Down Kafe kapılarını yeniden açıyor mask
Down Kafe kapılarını yeniden açıyor
Sezanur ve Anılcan mutluluğa evet dedi mask
Sezanur ve Anılcan mutluluğa evet dedi
İzmit Belediyesi vatandaşı aşıya ulaştırdı mask
İzmit Belediyesi vatandaşı aşıya ulaştırdı
Anket Kocaelispor'un yeni sezon formalarını nasıl buldunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL