Aydınlar Ocağı’nda görev dağılımı tamam  

Geçtiğimiz günlerde 19. Olağan Kongresi’ni gerçekleştiren 36 yıllık Kocaeli Aydınlar Ocağı, 2023’e kadar temsil edecek yeni yönetim kuruluyla ilk toplantısını yaparak görev dağılımını belirledi. Geçen dönemki ekibin korunduğu ve tayin, iş durumu gibi sebeplerden il dışına çıkanların yenilerle takviye edildiği Genel Kurul sonrasında ilk toplantı Av. Gürkan Uysal, Doç. Serkan Irmak, İrfan Memiş ve Salih Işık gibi yeni isimlerle kaynaşma amacıyla yemekli olarak düzenlendi. Toplantıya Z kuşağından KAO üyelerini temsilen Şevval Gönenli (17) ile Yavuz Selim Işık (15) da katıldı. Toplantıda 14 kişilik Yönetim Kurulu 7 görev birimi üzerinden ikişerli olarak vazifelendirildi. Ardından Şevval Gönenli için doğum günü sürprizi yapıldı.

GÖREV DAĞILIMI

· Başkanlık: Süleyman PEKİN (Eğitimci-Yazar), Gürkan UYSAL (Avukat-Yazar)

· İdarî İşler: İdris TÜRKTEN (Emekli, Editör-Yazar), Şeref GÖNENLİ (Avukat, Değerleme Uzmanı)

· Malî İşler: Hikmet BALTACI (Isıtma-Soğutma Sistemleri Uzmanı), A. Kadir TİRYAKİ (Mühendis-Sigortacı)

· Eğitim ve AR-GE: Tekin YEKEN (Mühendis - Öğretim Üyesi), T. Serkan IRMAK (Mühendis - Öğretim Üyesi)

· Sosyo-Kültürel Faaliyetler: İrfan MEMİŞ (Sosyolog-Yönetici), Salih IŞIK (Kaptan-Yönetici)

· Medya ve Tanıtım: Fazıl TAŞ (Emlakçı-İşletmeci), Nail BAKİ (Projeci - İş İnsanı)

· Dış İlişkiler ve Örgütlenme: Yasin DÜKMEN (Aktivist-Sigortacı), Alpay ÇETİN ( Memur-Mühendis)