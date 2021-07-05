  Atatürk Evi’nin ilk ödülü müzedeki yerini aldı  

Tarihi Kentler Birliği Meclis Olağan 1. Toplantısı İstanbul Buluşması’nda Müze Özendirme Yarışması’nın ödülleri, The Green Park Hotel Pendik’te sahiplerini buldu. Bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Müze Özendirme Yarışması Ödül Töreni’nde İzmit Belediyesi, ‘Koleksiyon ve Arşiv Müzeleri’ kategorisinde ödüle layık görüldü. 19 belediye ve 22 müze projesi arasından seçilen Dünyanın En Zengin Atatürk Müzesi’nin ödülünü İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet adına İzmit Belediyesi Koordinatörü ve Meclis Üyesi Arsal Arısal ile meclis üyesi Şener İnce aldı.

KOLEKSİYON VE ARŞİV MÜZESİ

İzmit Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda açılışı gerçekleştirilen, Atatürk’ün manevi kızı Sabiha Gökçen’in manevi oğlu tarihçi-yazar Eriş Ülger’in koleksiyonundan oluşan Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e ait nadide eserlerin, kişisel eşya ve fotoğrafların yer aldığı 400 eserlik dünyanın en zengin içerikli Atatürk Evi Müzesi sayesinde Türkiye’nin birçok ilinden katılım gösteren 19 belediye arasından seçilerek ödüle uzandı. Kültüre ve tarihe sahip çıkmak, kültürel değerlerini yaşatmak için projeler geliştiren İzmit Belediyesi bir projesiyle daha takdir edildi.

HÜRRİYET ADINA ALDI

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in hayata geçirdiği Atatürk Evi Müzesi ülkenin dört bir yanından herkesi etkilemeye devam ediyor. Tarihi Kentler Birliği’nden aldığı ödülle İzmit Belediyesi adına büyük gurur yaşayan koordinatör meclis üyesi Arsal Arısal ve meclis üyesi Şener İnce, Atatürk Evi’nin ödülünü Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın elinden aldı. Arısal ödül için İzmit Belediyesi ve İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet adına teşekkür ederek kabul etti.