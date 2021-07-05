Erzurum’da Süper Lig takımları Rize ve Giresun ile oynayacağız

Yeni sezon öncesi hazırlıklarına Erzurum’da başlayan Kocaelispor ilk antrenmanına çıkan yeşil siyahlılar tempo yapmaya başladı

GİRESUN VE RİZE İLE

Erzurum Sway Otel’de sezon öncesi hazırlıklarına başlayan Kocaelispor’da nefesler açılmaya başladı. İç ve dış transferlerin birlikte çıktığı ilk çalışma düz koşu ile başladı, ardından pas çalışması yapıldı, dar alan ile sona erdi. Yardımcı Antrenör Turgay Karslı denetiminde yapılan çalışma neşeli geçti. Takım 15 Temmuz’daki ilk hazırlık maçına kadar 2 çift, 1 de tek antrenman yapacak. Kocaelispor 15 Temmuz’da Süper Lig’in yeni takımlarından Giresunspor ile 18 Temmuz’da da Bülent Uygun’un çalıştırdığı Çaykur Rizespor ile karşılaşacak ve 19 Temmuz’da kampı noktalanacak.