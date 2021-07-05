Erzurum’da Süper Lig takımları Rize ve Giresun ile oynayacağız

Yeni sezon öncesi hazırlıklarına Erzurum’da başlayan Kocaelispor ilk antrenmanına çıkan yeşil siyahlılar tempo yapmaya başladı
GİRESUN VE RİZE İLE
Erzurum Sway Otel’de sezon öncesi hazırlıklarına başlayan Kocaelispor’da nefesler açılmaya başladı. İç ve dış transferlerin birlikte çıktığı ilk çalışma düz koşu ile başladı, ardından pas çalışması yapıldı, dar alan ile sona erdi. Yardımcı Antrenör Turgay Karslı denetiminde yapılan çalışma neşeli geçti. Takım 15 Temmuz’daki ilk hazırlık maçına kadar 2 çift, 1 de tek antrenman yapacak. Kocaelispor 15 Temmuz’da Süper Lig’in yeni takımlarından Giresunspor ile 18 Temmuz’da da Bülent Uygun’un çalıştırdığı Çaykur Rizespor ile karşılaşacak ve 19 Temmuz’da kampı noktalanacak.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.