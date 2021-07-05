‘Takımda hava çok iyi’

Kocaelispor Futbol Şube Sorumlusu ve Erzurum’daki kampın kafile başkanı Vural Yıldız, takımın havasının gayet iyi olduğunu ifade etti. Yıldız önce takımla tanışma toplantısı yaptıkları sonra da sahaya indiklerini belirtti ve şu şekilde konuştu: İlk önce Erzurum’un şartlarından bahsedeyim. Burada hava çok iyi. Dün 40 dereceleri gördü. Erzurum tarihinde ilk kez böyle bir sıcaklık olmuş. Yüksek rakımdan ötürü hafif esiyor tabi. Hava beni de biraz çarptı. Dün biraz burnum kanadı. Şu an çok iyiyim.

ORTAM ÇOK GÜZEL

Otel de çok kaliteli. 6 tane FIFA standartlarında sahası mevcut. Bizim sahamız Hatay ile yan yana. Giresun ve Rize de burada. Hemen az yukarıdaki Polat Otel’de Antalyaspor kalıyor. İlk gün tanışma toplantısını yaptık. Yeni katılan arkadaşlarımızaönce kendimi ve Kocaelispor’u anlattım, başkanımızın selamlarını, iyi dileklerini gönderdim. Şu an için her şey yolunda çok şükür.