‘Takımda hava çok iyi’

Kocaelispor Futbol Şube Sorumlusu ve Erzurum’daki kampın kafile başkanı Vural Yıldız, takımın havasının gayet iyi olduğunu ifade etti. Yıldız önce takımla tanışma toplantısı yaptıkları sonra da sahaya indiklerini belirtti ve şu şekilde konuştu: İlk önce Erzurum’un şartlarından bahsedeyim. Burada hava çok iyi. Dün 40 dereceleri gördü. Erzurum tarihinde ilk kez böyle bir sıcaklık olmuş. Yüksek rakımdan ötürü hafif esiyor tabi. Hava beni de biraz çarptı. Dün biraz burnum kanadı. Şu an çok iyiyim.
ORTAM ÇOK GÜZEL
Otel de çok kaliteli. 6 tane FIFA standartlarında sahası mevcut. Bizim sahamız Hatay ile yan yana. Giresun ve Rize de burada. Hemen az yukarıdaki Polat Otel’de Antalyaspor kalıyor. İlk gün tanışma toplantısını yaptık. Yeni katılan arkadaşlarımızaönce kendimi ve Kocaelispor’u anlattım, başkanımızın selamlarını, iyi dileklerini gönderdim. Şu an için her şey yolunda çok şükür.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.