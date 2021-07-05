Engin Koyun: Mandjeck’i 3 kulübün elinden çekip aldık

Kocaelispor Kulüp Başkanı Engin Koyun, Kamerun Milli Takım oyuncusu Costant Mandjeck’e taliplilerin olduğunu, Mandjeck’i başka kulüplere kaptırmadıklarını belirtti

OMOLO SÜPER LİG’DEN TEKLİF BEKLEDİ

Kocaelispor’un son transferi Kamerunlu milli ön libero Costant Mandjeck oldu. 250 bin Euro maliyetle transfer edilen futbolcu ile ilgili olarak Engin Koyun çok umutlu sözler sarf etti ve şu şekilde konuştu: 6 numara için Omolo ile uzun süre ilgilendik. Biraz maliyetli bir futbolcuydu ama istiyorduk. Kendisine bir teklif sunduk, Süper Lig’den teklif beklediğini belirtti. Omolo’yu beklemeye aldık.

ELİMİZİ ÇABUT TUTMAK ZORUNDAYDIK

Hocalarımızın önerisi ile Costant Mandjeck ismi gündemimize geldi. Gerçekten kaliteli bir futbolcu. Kariyeri belli. Tabi başka takımların da futbolcu ile ilgilendiğini öğrendik. Elimizi çabuk tutmak zorundaydık. Transfer komitesindeki arkadaşlarımız sağ olsun gerekli olan girişimi yaptı. Futbolcuya baskı artmaya başladı ama biz daha hızlı davranarak futbolcuyu resmen çekip aldık.

ÇOK İDDİALI

Kendisi ile konuştum. Çok istekli ve bir o kadar da iddialı. “Bu yıl benim yılım olmalı, Kamerun Milli Takımı’na bir kez daha girmek istiyorum” dedi. Bize de böyle aç futbolcular lazım. Mandjeckhem kendisi hem de Kocaelispor için çalışacak, inanıyorum ki bu da başarıyı getirecek. Takımımız sağ salim çalışmalarına başladı. Ben de 10 ya da 11 Temmuz gibi kampa katılacağım. Yeni sezon hepimize hayırlı uğurlu olsun, sezon sonunda şampiyonluk gelsin.