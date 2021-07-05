‘Bizi çekemeyenlerin olduğunu biliyoruz’

HDI Sigorta İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Kulübü Başkanı Uğur Koştur her ayrıntıyı düşünerek hareket ettiklerini belirtti. Koştur ayrıca çatlak seslere karşı da her türlü cevap imkânlarının olduğunu da ifade etti

KALICI OLACAĞIZ

Yeni sezonda inandıkları ve güvendikleri sporcularla mücadele edeceklerinin altını çizen Başkan Koştur, “Transfer çalışmalarımız, teknik ekibimizin raporu doğrultusunda devam ediyor.4 sezondur mücadele ettiğimiz Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde kalıcı olmamız için her ayrıntıyı düşünerek kadromuzu oluşturmaya çalışıyoruz” dedi.

HİÇ KİMSENİN LAFINA BAKAMAYIZ

Koştur sözlerinin devamında “Bu süreçte birçok zorlukla karşılaşmamıza rağmen inandığımız ve güvendiğimiz isimlerle yolumuza devam etmek istiyoruz.Tabi önümüze her türlü zorluğu çıkartanlar olacak bunu biliyoruz.Her türlü iftirayı atanlar, yalan yanlış söylemler ile ortalığı karıştırmak isteyenler olacak, bunu da biliyoruz.Bizim hiç kimsenin lafına bakacak zamanımız yok” dedi.

AVRUPA KUPALARI, MADDİ ZARARDAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL

Koştur şunları söyledi: En düşük bütçelerle ligde var olacak bir yapı oluşturmak için uğraşıyoruz. İlk senemizde Türkiye kupası finali sonrasında Avrupa kupalarında mücadele eden takımımız bu sene de Avrupa davetini aldı.Bir yapılanma sürecine girdiğimiz için ve bu turnuvaların takımları maddi olarak da zarara uğrattığı gerekçesiyle bu sene Avrupa kupalarında mücadele etmeyeceğiz.

TEŞEKKÜRLER HDI SİGORTA

Amacımız altyapı takımlarımızdan genç yetenekleri milli takımlara ve A takım kadromuza kazandırmak.Yoksa pahalı pahalı transferler yapıp bir borç sarmalı içinde geçici başarılar yakalamasını biz de biliriz.Şimdi “İzmit” adını en düşük bütçeler ile güçlü sponsorluk anlaşmaları yaparak herkese duyurmak istiyoruz.Bu süreçte bizimle birlikte olan HDI Sigorta’ya çok teşekkür ederiz.

EVİNE HOŞ GELDİN MELİSA

“Takım küme düşsün” diye bekleyenler bu süreçte her tarafa çapları ölçüsünde fitne tohumları atanlar yine olacak, bunu da biliyoruz.Biz yolumuza ilk günkü heyecan ile devam ediyoruz.En son takımımıza katılan ve transfer sürecinde başka transfer teklifleri almasına rağmen şehrinin takımını seçen Melisa Korkmaz’a da teşekkür eder “Evine hoşgeldin Melisa” diyoruz.