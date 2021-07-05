05 Tem 2021 - 16:18- Spor G: 05 Tem 2021 - 16:19

Gölcüklüler bu fırsat kaçmaz
Gölcüklüler bu fırsat kaçmaz mask

Gölcük Belediyesi eğitime ve gençlere verdiği desteği aralıksız sürdürüyor.  Gölcük Belediyesi Spor Birimi tarafından açılan ücretsiz hazırlık kursuna katılan 82 gençten 71'inin Polis Meslek Eğitim Merkezi Fiziki Yeterlilik Sınavını kazanması sonrasında, şimdi de; Beden Eğitimi ve Spor Bölümleri Özel Yetenek Sınavlarına yönelik ücretsiz hazırlık kursumuza kayıtlar başladı.

İSTEDİKLERİ KADAR ÇALIŞMA İMKÂNI

Gölcük Belediyesi Spor Birimi ve Belediye Spor antrenörleri nezaretinde açılan kursta, üniversitelerin yetenek sınavı kılavuzunda belirtilen, Branş Sınavları Değerlendirme Parkuru ve Sportif Beceri Koordinasyon Sınavı parkurlarını kurarak, gençlere istedikleri kadar çalışma imkanı sunulacak. Kursa katılmak isteyen adaylar: Öner Akdoğan: 0 530 415 05 44 ve Aykut Balta: 0 532 340 71 35 numaralı telefonları arayıp, kayıt için ayrıntılı bilgi alabilirler. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer; “Sınava katılacak gençlerimize şimdiden üstün başarılar diliyorum” dedi.
# eğitim

05 Tem 2021 - 16:18 - Spor

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