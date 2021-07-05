Hasan Ayaroğlu an meselesi

Dış transfer çalışmalarında sona gelen Kocaelispor uzun süredir gündeminde tuttuğu başarılı sol kanat oyuncusu Hasan Ayaroğlu ile her konuda anlaştı. Süper Lig takımlarından Gaziantep Futbol Kulübü, Kocaelispor’un rakiplerinden Samsunspor başta olmak üzere birçok takımın transfer etmek istediği Hasan’ınGebze’ye geleceği ve yönetim ile görüşeceği öğrenildi. Görüşme sonrasında transferin bitirilmesi bekleniyor.