05 Tem 2021 - 16:21- Spor G: 05 Tem 2021 - 16:23

Süper Lig yolculuğu partiyle başladı
Süper Lig yolculuğu partiyle başladı mask

Kampın ilk gününde, antrenör Turgay Karslı’ya doğum günü sürprizi yapıldı… kahkahalar Palandöken’in zirvesinden tüm ülkeye yayıldı

KARSLI DUYGULANDI

Geride bıraktığımız sezon elde edilen şampiyonluğun perde arkasındaki kahramanlarından, Kocaelispor’da Teknik Mustafa Reşit Akçay’ın yardımcılarından Turgay Karslı’nın doğum günü kutlandı. Takımın kamp yaptığı Erzurum Sway Otel’deki sürprizde başarılı çalıştırıcı için pasta kesildi. Teknik kadro, futbolcular ve personel toplu halde verdikleri fotoğrafla 49 yaşına giren Turgay Karslı’yı kutladı.  Kulüpten yapılan açıklamada “Yardımcı antrenörümüz Turgay Karslı’nın doğum gününü kutladık. Hocamıza sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir sene diliyoruz” ifadelerine yer verildi.
# Kocaelispor

05 Tem 2021 - 16:21 - Spor

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