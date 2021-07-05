05 Tem 2021 - 16:22- Spor G: 05 Tem 2021 - 16:23

‘Şampiyonluk bekliyoruz’
‘Şampiyonluk bekliyoruz’ mask
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Gölcük Belediyespor’un ülke barajını aşan başarılı sporcuları, yeni sezon yarışları için hazırlıklarına başladı. Gölcük Belediyespor Yüzme Kulübü Baş Antrenörü Kadir Doğan nezaretinde çalışan takım, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’i makamında ziyaret edip, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

BAŞARILAR DİLEDİ

Başkan Sezer yaptığı açıklamada: “Kızım İpek Sezer’in de sporcusu olduğu, Gölcük Belediyespor Yüzme Takımı’nın ülke barajlarını aşan başarılı sporcularını tebrik ediyorum. Gölcük Belediyespor Yüzme Kulübü Baş Antrenörü Kadir Doğan ve tüm ekibine ve sporcularımıza yapılacak yarışmalarda üstün başarılar diliyorum. Şampiyonluklar bekliyorum” dedi.

05 Tem 2021 - 16:22 - Spor

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