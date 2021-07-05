05 Tem 2021 - 16:23- Gündem G: 05 Tem 2021 - 16:25

İzmit Belediyesi’nde gündem tarım ve yüksekliği yazılmayan yerler

İzmit Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısı yarın gerçekleştirilecek. 9 maddenin görüşülüp karara bağlanacağı mecliste buğday tohumu desteği ve aronya fidesi desteği görüşülecek. Ayrıca mecliste İzmit sınırları içerisinde bulunan plan üzerine yüksekliği yazılmayan yerlere yükseklik değeri verilmesi görüşülecek. Bir diğer yandan komisyonlar ise halen belirlenmedi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
İzmit Belediyesi’nde gündem tarım ve yüksekliği yazılmayan yerler mask

İzmit Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısı yarın BELSA’da bulunan belediye meclis toplantı salonunda gerçekleştirilecek. 9 maddenin görüşüleceği meclise İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet başkanlık edecek. Mecliste halen çözülemeyen komisyon krizi bu mecliste de görüşülecek.

GÜNDEME EKLENMEDİ

Haziran ayı meclisinde komisyon krizi ile ilgili olarak AKP Grup Başkanvekili Muharrem Tutuş, “Belediye başkanı olarak sizin yargıya başvurma hakkınız da var. Siz kullanmazsanız biz gerekli işlemi yapacağız” ifadelerinde bulunmuş Hürriyet ise “Komisyon kurulması ile ilgili bir sıkıntımız yok. Önce kuruyoruz sonra üye seçimine geçiyoruz. Siz önce komisyonları kuralım diyorsunuz.” ifadelerinde bulundu. Tutuş, “1 sene önceki meclis kararını da aynı şekilde almışız. Bir Cumhur İttifakı olarak geçen seneki komisyonlarının kurulmasıyla bir sorunumuz yok. Süresi dolmuş, esasen fesih olmuş komisyonlar çalışıyor” demişti. Son olarak Hürriyet, “Hakkınızda olan sayıyı verecekseniz bir sonraki mecliste yapalım. Hiç krize gerek yok. Bir sonraki mecliste seçim maddesini ben gündeme ekleyeyim” dedi.

TARIM, YÜKSEKLİK DEĞERLERİ….

Temmuz ayı meclisinde yerli ekmeklik buğday tohumu desteğinde bulunulması ile ilgili plan ve bütçe komisyonunun raporu ile kırsal hizmetler ve isimlendirme komisyonunun raporu görüşülecek. Alternatif ürün aronya fidesi desteğinin verilmesi ile ilgili aynı komisyonların raporu ile Aydili Sanat Derneği ile ortak proje hazırlanması ve protokol için belediye başkanına yetki verilmesi görüşülecek. İzmit Yeni Mahalle Gönül Sokak’ta bulunan Teknik Çocuk Parkı’nın isminin ‘Gönül Parkı’ olarak değiştirilmesi talebi gündeme gelecek. Son olarak İzmit sınırları içerisinde bulunan plan üzerine yüksekliği yazılmayan donatı, konut, iş merkezi ve diğer kullanım alanlarına yükseklik değeri verilmesini içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili imar komisyonunun raporu görüşülecek.

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05 Tem 2021 - 16:23 Kocaeli/ İzmit- Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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