Kocaeli'nin zam şampiyonu belli oldu

Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre haziran ayında, TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) Bölgesinde %2,53 oranında artarken, Türkiye genelinde %1,94 olarak artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre (son 1 yıllık) ise, Bölgemizdeki fiyat artışı %18,57 oranı ile Türkiye ortalaması %17,53’ün 1,04 puan üstünde gerçekleşti.

ZAM ŞAMPİYONU ETEK OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan veriler göre, TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre % 1,94, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %17,53 ve on iki aylık ortalamalara göre %14,55 artış gerçekleşti. TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) bölgesinde Haziran ayında fiyatı en çok artan madde %24,09 ile etek olurken, fiyatı en çok düşen madde ise %-22,96 ile sarımsak oldu.