05 Tem 2021 - 16:31- Gündem G: 05 Tem 2021 - 16:35

Kocaeli'nin zam şampiyonu belli oldu

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre Kocaeli'de ocak ayında fiyatı en çok artan madde şans oyunları olurken fiyatı düşen madde ise kaban (kadın) oldu
Kocaeli'nin zam şampiyonu belli oldu mask

Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre haziran ayında, TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) Bölgesinde %2,53 oranında artarken, Türkiye genelinde %1,94 olarak artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre (son 1 yıllık) ise, Bölgemizdeki fiyat artışı %18,57 oranı ile Türkiye ortalaması %17,53’ün 1,04 puan üstünde gerçekleşti.

ZAM ŞAMPİYONU ETEK OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan veriler göre, TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre % 1,94, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %17,53 ve on iki aylık ortalamalara göre %14,55 artış gerçekleşti. TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) bölgesinde Haziran ayında fiyatı en çok artan madde %24,09 ile etek olurken, fiyatı en çok düşen madde ise %-22,96 ile sarımsak oldu.

05 Tem 2021 - 16:31 - Gündem

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