"3. doz aşı yaptırması gereken kişilerin aşılanmasını önemsiyoruz"

Kocaeli'deki tüm sağlık kuruluşlarında koronavirüse karşı aşılama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Kent genelinde bugüne kadar 880 bin kişi ilk doz aşısını olurken, 346 bin kişinin ise tüm dozları tamamlanarak 1 milyon 255 bin kişi aşılanmış oldu. Sağlık çalışanları ve Bilim Kurulu tarafından önerilen kişilerin de 3. doz aşılarının yapılmasına başlandı. Aşının pandemiyle savaşta en önemli silah olduğunu söyleyen Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, Kocaeli Devlet Hastanesi'nde 3. doz aşısını yaptırdı. Pehlevan, bağışıklığın tam olması için 3. doz aşı hakkı olan kişilerin E-Nabız sistemi üzerinden kontrollerini yaptıktan sonra en yakın sağlık kuruluşunda aşılarını yaptırabileceklerini söyledi.

‘TOPLAM UYGULANAN AŞI DOZU 1 MİLYON 255 BİNE ULAŞTI’

Kent genelindeki aşı çalışmaları hakkında bilgi veren Pehlevan, "Kocaeli'de toplam uygulanan aşı dozu 1 milyon 255 bine ulaştı. Bu sayı anlık olarak değişiyor. Bunun 880 binini ilk doz oluşturuyor. İnşallah bu sayıyı arttıracağız. Vatandaşlarımızdan 346 bin kişi tüm dozlarını tamamlamış durumda. Pandemiyle savaşta en önemli silahımız aşı. Aşılama konusunda her türlü imkanlarımız mevcut. Gerek aile hekimliklerimiz de gerek hastanelerimizde, mobil noktalarımızda, kamu ya da özel fark etmeden ücretsiz bir şekilde aşılamayı sürdürüyoruz. Gerekirse vatandaşlarımızın ayağına gidiyoruz. Dolayısıyla aşı olmak isteyen bütün vatandaşlarımızı mutlaka aşılamaya davet ediyoruz. Aşının belirgin bir yan etkisi de yok. Sağlık çalışanları olarak biz 3. dozumuzu da yaptırmış durumdayız. Pandeminin üstesinden gelebilmek için, zincirini kırabilmek için aşılama kesinlikle çok önemli." dedi.

‘BAĞIŞIKLIĞIN TAM OLMASI İÇİN 3. DOZ AŞILARINI YAPTIRMALARINI ÖNEMSİYORUZ’

Aşının 3. dozunu yaptırması gereken kişilerin aşı olmasını önemsediklerini belirten Pehlevan, şöyle konuştu:

"Aşının 3. dozuyla ilgili Sağlık Bakanlığı'nın ve Bilim Kurulu'nun önerdiği şekilde aşılamalarımızı yapıyoruz. 3. doz aşı hakkı olan bütün vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyoruz. Çünkü bağışıklığın tam olması için, salgını önlemek için 3. dozda gerekli kişilerin kesinlikle aşılarını yaptırmalarını özellikle önemsiyoruz. Vatandaşlarımız 3. doz aşı haklarının olup olmadığına dair bilgiyi E-Nabız sistemlerini kontrol ederek alabilirler. Eğer aşı hakları varsa, en kısa sürede en yakın sağlık kuruluşuna giderek, randevu alarak veya randevu alamasalar dahi hastanelerimizde aşılarını olabilirler. Kesinlikle 3. doz aşılarını yaptırmalarını önemsiyoruz. Salgını hep beraber, birlikte yeneceğimize inanıyorum."