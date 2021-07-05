İzmit Belediyesi, İngilizce konuşma atölyesi düzenliyor

İzmit Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Eurodesk Temas Noktası, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve İzmit Kent Konseyi Gençlik Meclisi işbirliğiyle İngilizce konuşma atölyeleri düzenlenecek. Düzenli olarak yapılması planlanan İngilizce konuşma atölyelerinin ilk oturumu 7 Temmuz Çarşamba saat 18.30’da Belsa Plaza’da bulunan Speaking Cafe’de yerli ve yabancı gençlerim katılımıyla gerçekleşecek.
İNGİLİZCE PRATİK YAPMA İMKÂNI
İngilizceyi günlük hayatında pratik olarak uygulama fırsatı yakalayamayan gençlere yönelik olarak düzenlenecek olan atölyede, katılımcılar hem İngilizcelerini geliştirecek hem de keyifli vakit geçirecek. Konuşma, okuma, yazma ve dinleme etkinlikleri ile ücretsiz olarak gerçekleşecek İngilizce konuşma atölyelerine İngilizce pratik yapmak isteyen tüm gençler katılabilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.