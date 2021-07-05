05 Tem 2021 - 17:13- Gündem G: 05 Tem 2021 - 17:15

İzmit Belediyesi, İngilizce konuşma atölyesi düzenliyor

Gençlerin bilgi, beceri ve yetenekleri geliştiren İzmit Belediyesi Eurosdesk Temas Noktasının düzenleyeceği İngilizce konuşma atölyesi ile gençler, İngilizce pratik yapma imkânı yakalayacak
İzmit Belediyesi, İngilizce konuşma atölyesi düzenliyor mask

İzmit Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Eurodesk Temas Noktası, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve İzmit Kent Konseyi Gençlik Meclisi işbirliğiyle İngilizce konuşma atölyeleri düzenlenecek. Düzenli olarak yapılması planlanan İngilizce konuşma atölyelerinin ilk oturumu 7 Temmuz Çarşamba saat 18.30’da Belsa Plaza’da bulunan Speaking Cafe’de yerli ve yabancı gençlerim katılımıyla gerçekleşecek. 

İNGİLİZCE PRATİK YAPMA İMKÂNI

İngilizceyi günlük hayatında pratik olarak uygulama fırsatı yakalayamayan gençlere yönelik olarak düzenlenecek olan atölyede, katılımcılar hem İngilizcelerini geliştirecek hem de keyifli vakit geçirecek. Konuşma, okuma, yazma ve dinleme etkinlikleri ile ücretsiz olarak gerçekleşecek İngilizce konuşma atölyelerine İngilizce pratik yapmak isteyen tüm gençler katılabilecek.
# İzmit belediyesi

05 Tem 2021 - 17:13 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.229.945 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
İzmit Belediyesi, İngilizce konuşma atölyesi düzenliyor mask
İzmit Belediyesi, İngilizce konuşma atölyesi düzenliyor
  Atatürk Evi’nin ilk ödülü müzedeki yerini aldı   mask
  Atatürk Evi’nin ilk ödülü müzedeki yerini aldı  
Çocuk Yuvası Sevenler Derneği’nde Genç güven tazeledi mask
Çocuk Yuvası Sevenler Derneği’nde Genç güven tazeledi
Aydınlar Ocağı’nda görev dağılımı tamam   mask
Aydınlar Ocağı’nda görev dağılımı tamam  
Kandıralılar Derneği ziyaretlerini sürdürüyor   mask
Kandıralılar Derneği ziyaretlerini sürdürüyor  
Minikler “Mahallemde Şenlik Var” ile eğleniyor mask
Minikler “Mahallemde Şenlik Var” ile eğleniyor
Anket Kocaelispor'un yeni sezon formalarını nasıl buldunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL