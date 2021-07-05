05 Tem 2021 - 17:26- Gündem G: 05 Tem 2021 - 17:27

Kocaeli Stadyumu bağlantı yolu ihalesi 11 Ağustos’ta

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Stadyumu bağlantı yolu için 11 Ağustos Çarşamba günü saat 10.00’da ihale gerçekleştirecek
Kocaeli Stadyumu bağlantı yolu ihalesi 11 Ağustos’ta mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Stadyumu bağlantı yolu için 11 Ağustos Çarşamba günü saat 10.00’da ihale gerçekleştirecek. Mevcut durumda stadyum erişimi, güney ve kuzeydeki yan yollar kullanılarak Sanayi Caddesi üzerinden sağlanıyor. Köseköy Koridoru Alikahya Stadyum Bağlantı Yolu Yapım İşi adıyla yapılacak proje ile Stadyuma direk bağlantı sağlayacak şekilde imar planların 30 metre olarak planlanmış yol aksından D-100 bağlantısı sağlanacak.

MENFEZ REVİZE EDİLDİ

Proje kapsamında kuzey bağlantı yolu devamında TEM altındaki menfez de revize edilerek 2 çarpı 2 olarak yeniden planlandı. Yirim Dere Köprüsü yeni güzergaha uygun olarak yeniden projelendirildi. Kavşağın doğusunda ve batısında imalatları tamamlanan yan yollarında süreklilik sağlanarak karayolu ayrılma ve katılmaları güvenli hale getirildi.
# Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Sanayi, proje

05 Tem 2021 - 17:26 - Gündem

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