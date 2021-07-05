Tasfiye edilen 8 tasarruf şirketi kapı duvar

Geçtiğimiz Cuma günü Resmi Gazete’de yayınlanan karar ile tasarruf finansman şirketlerinin faaliyetlerini güvenilir ve denetlenebilir şekilde icra edebilmelerini sağlamak amacı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Türkiye genelinde bulunan 35 şirketin 21’ini tasfiyesine karar verdi. Daha sonra yapılan açıklamada da kalan 14 şirketten 8'inin iradi tasfiyeye yönlendirdiği duyuruldu. Böylece toplamda 29 şirketin tasfiyesi yönünde karar alınırken sistemde 6 şirket kalmış oldu.

SAYILARI HIZLA ARTMIŞTI

Tasarrufa dayalı faizsiz finans sistemi, Türkiye’de uzun yıllardan beri uygulanıyor. Faiz hassasiyeti olan vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği sistemde yasal bir altyapı olmaması nedeni ile son zamanlar birçok firma faaliyete girdi. Firmaların sisteme katılanlardan para toplayabilmesi büyük riskleri ortaya çıkarıyordu. Son yıllarda sayısı hızla artan şirketler Kocaeli’de de boy göstermeye başlamıştı.

VİRÜS GİBİ YAYILDILAR

Son bir yıl içerisinde Kocaeli’nin en işlek noktalarında finans şirketlerinin ofisleri açılmaya başlanmıştı. Neredeyse her köşe başında bulunan şirketlerin tasfiye edilmesi sonrası, ofisler kapatıldı. Kocaeli İzmit ilçesinde bulunan 8 şirket tasfiye kararının verildiği günden itibaren kapılarına kilit vurdu. Kocaeli’de bu şekilde ev ve araba almak için şirketlere başvuranların sayısının 12-13 bin civarında olduğu ifade edilirken bin 500 kişinin de mağdur olduğu öğrenildi.

“SÜREÇ TASFİYE KOMİSYONUNDA”

Tasfiye kararı sonrası şirketler vatandaşı bilgilendirme gereği bile duymadan ofislerini kapattı. Eşyalarını henüz taşımayan şirketlerin vatandaşları ne yolla bilgilendirdiği bilinmezken sadece Finansevim ve Değer Tasarruf ofis kapılarına bilgilendirme yazısı astı. Finansevim’deki bilgilendirme yazısında, “Süreç halihazırda kurul tarafından atanmış olan Tasfiye Komisyonu nezaretinde yürütülmektedir. Süreçle ilgili ilerleyen dönemde kamuoyuna ve şirketimizin müşterilerine gerekli açıklamalar yapılacaktır” denildi.

ÖZ SERMAYE ŞARTI GETİRİLDİ

Şirketler ile ilgili yeni düzenlemenin getirilmesi ile birlikte şirketlerin en az 100 milyon lira özsermayeye sahip olması ve finansal raporlama standartlarına uyum yükümlülüğünü yerine getirmesi şartı istendi. Temmuz ayında konu ile ilgili yeni yürürlüğün faaliyete girmesi ile birlikte firmalardan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) 30 gün içinde başvurması istendi. Sermayesi yeten yetmeyen tüm şirketler BDDK’ya başvuru yaptı.

6 ŞİRKETTE FAALİYETE DEVAM

BBDK’nın kararı sonrası tasfiye edilmeyen 6 şirketin değerlendirme süreci devam ediyor. Değerlendirme sürecindeki firmalar faaliyetlerini sürdürüyor. Katılımcıların büyük bölümünün değerlendirme sürecindeki şirketlerde olduğu belirtiliyor. Tasarruf finansman şirketindeki katılımcı sayısının ülke genelinde 400 bin olduğu ifade edilirken, tasfiye edilen şirketlerdeki katılımcı sayısının ise yaklaşık 40 bin olduğu ifade ediliyor.

TASFİYE EDİLEN FİRMALAR

1- İktisatevim

2- Vizyonevim

3- Doğruevim

4- Finansevim

5- Birikimevim

6- Finalevim

7- Yaşamevim

8- HH Aydın Yatırım

9- İhtiyaçevim

10- Varlıkevim

11- İstek Evim

12- İkizlerevim

13- Destekevim

14- Gerçekevim

15- Değer Tasarruf

16- Önceevim

17- Morevim

18- Hedefevim

19- Gelecek Tasarruf

20- Birlikbirikim

21- Tasarruf Organizasyon

KENDİLERİ TASFİYE İSTEYENLER

22- Güvence Tasarruf

23- Benimevim

24- Yenievim

25- Narevim

26- Kumbaraevim

27- Umutevim

28- Ezogelin Tasarruf

29- Pamukevim

FAALİYETİ DEVAM EDENLER

1- Eminevim

2- Fuzul Gayrimenkul

3- Sinpaş Yapı

4- İmece Yatırım

5- Katılımevim ve Meskenfinans birleşme yoluyla intibak

6- Birevim ve Çözüm Tasarruf birleşme yoluyla intibak